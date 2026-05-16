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三鶯線展現地方文化 各車站化身公共藝術展場

中央社／ 新北16日電

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線車站設計展現地方文化巧思，三峽站以藍染文化為設計主題，鶯歌站更融入以陶瓷元素，各車站結合公共藝術「玩陶」等打造行動美術館，帶動周邊房市與區域發展。

三鶯線串聯板南線以及延伸桃園八德，未來將成為新北西南生活圈的重要交通樞紐。各車站以在地文化為設計核心，使得三鶯線不僅是交通建設，更是文化展示與城市更新的重要場合三峽藍染與老街風貌、鶯歌陶藝與陶瓷老街意象，成為最受矚目的亮點，

頂埔站以「都會溫室」為概念，導入綠植與半通透外牆，營造自然通風氛圍，三峽站以藍染文化為設計主題，牆面與天花板融入藍染紋理，呼應百年工藝的深邃藍色。

台北大學站更創下捷運路線穿越校園的特例，進而打造「思古迴廊」仿紅磚拱橋路段，大膽採用巴洛克線條與閩南拱橋語彙，營造出復古質感，更善用高架橋下空間，新闢360坪的滑輪溜冰場可供親子同樂。

還有跨越三峽河的鋼拱橋不僅與三角湧大橋相映，跨越大漢溪的複合鋼拱橋採三連拱設計，未來夜間更將透過全彩LED燈光雕，營造出如同河川在呼吸的律動感。台北大學站與鶯歌車站間墩柱則融入原住民圖騰與色彩。

三鶯線邀集國內外13組藝術家創作，透過在各車站展示公共藝術作品下打造成「行動美術館」，其中，「玩陶」就是出自國內知名藝術家劉鎮洲之手，聚集全台近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕的陶藝畫卷。

另外，公共藝術也結合繪本故事主角「小淘氣」與「卡麥啦」帶領乘客展開奇幻旅程，透過數位科技與雕塑交織，建構「光譜印繫」公共藝術三部曲，歡迎市民逐站欣賞公共藝術，體驗三鶯之美。

三鶯線沿線採TOD模式推動聯合開發，招商進度持續推進，房市近來低迷，但通車的利多仍帶動各重劃區房市發展，住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨說，新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。

徐佳馨認為，三鶯線沿線三大重劃區房價穩健，尚未出現飆漲情形，北大特區中古屋近1年成交價逼近5字頭，新案成交價在新台幣65萬元左右，鶯歌鳳鳴重劃區新建案房價也已經站穩4字頭，頂埔房價在46萬元上下，新案也在6至7字頭。而三鶯線通車後對於區域交通有相當幫助，相信對區域房市會有正面助益。

三鶯線 三峽 板南線

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