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歷經10年興建 新北市府盼捷運三鶯線6月通車

中央社／ 新北16日電

新北捷運三鶯線歷經10年興建，其間雖曾遭逢橋墩灌漿崩塌意外，如今進入初履勘最後總體檢階段，市長侯友宜期盼能趕在6月間通車，縮短到台北市約20分鐘通勤時間。

捷運三鶯線是新北市第一條自辦的中運量捷運系統，自捷運板南線頂埔站共構轉乘開始，全長約14.29公里，沿途共設12座車站，途經土城、三峽鶯歌，全線採高架設計，自2016年7月21日動工以來，歷經10年建設，克服高架段施工、機廠建設等挑戰。

三鶯線工地曾於2021年11月20日發生橋墩灌漿施工時，疑似模板無法承受混凝土重量，導致高達15公尺的鷹架倒塌，造成3名工人死亡、2名工人受傷的嚴重工安意外。在市府停工檢討改進及施工廠商努力下，逐步完成土建及機電工程，從核定、動工、送電及全線系統整合測試，完成了許多重要里程碑。

三鶯線採自動化系統營運，列車以無人駕駛模式運行，搭配智慧監控確保安全。29列車已全數抵達機廠測試，車廂由義大利設計、日本製造，強調舒適與科技感。

新北市捷運局表示，測試與驗收已進入關鍵階段，列車已完成全線送電、動態測試及系統整合測試，模擬多列車高密度運行，驗證月台門與列車停準控制、安全煞車等功能，今年4月列車妥善率已達100%。

捷運局指出，系統可用度已達99.9094%且整體運作穩定，經報請市府啟動初勘程序，市府組成初勘委員會，4月26日已辦理初勘，並依據初勘審查結果改善後，報請交通部辦理履勘，以確保通車安全無虞。

三鶯線通車可縮短到台北市約20分鐘通勤時間，已為地方發展增添利多，為方便三鶯線自板南線頂埔站轉乘，特別設置直達轉乘通道，有效縮短轉乘時間到僅需2分鐘。

捷運局及捷運公司也同步展開通車前準備，包括人員訓練、試營運及安全檢核；同時，捷運局針對沿線噪音問題，啟動隔音牆優化工程，尤其是優先改善學校及人口密集區，兼顧民眾生活品質。

根據捷運局規劃，三鶯線終點站鶯桃福德站已預留尾軌，未來將興建三鶯線延伸八德段，全長約4.03公里，銜接桃園捷運綠線大湳站，採共構及站內轉乘，未來可搭捷運從土城頂埔直達桃園八德，建構起北北桃捷運共榮路網。

新北市府表示，三鶯線通車前，市府已展開跨局處的整備工作，包括完成了逾6000公尺人行道改善，設置行人庇護島、防撞護欄等設施，新闢三鶯1線、2線公車及跳蛙公車，規劃1524格機車停車位及781柱的YouBike站點，全面優化轉乘動線及人行環境，提升通勤便利性。

三峽 侯友宜 鶯歌 三鶯線

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