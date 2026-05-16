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法鼓山浴佛祈福開放步道朝山 李四川：工程修災損、宗教慰人心

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／新北市民政局提供
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／新北市民政局提供

2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行，今天和明天除了浴佛活動外，連兩天上午9點至下午4點，同時開放多條步道，提供民眾體驗朝山，午餐提供友善蔬食。副市長劉和然、新北市長參選人李四川都到場，李說，法鼓山工程修復災損、宗教撫慰人心。

法鼓山方丈和尚果暉法師說，舉辦浴佛法會，沐浴佛恩、體驗禪悅法喜，法鼓山自4月26日啟動海內外各分支道場浴佛活動，直至5月中、下旬，陪伴大眾一起迎接佛陀聖誕，歡迎民眾參與，以香湯灌沐悉達多太子像，透過佛的慈悲與智慧來沐浴身心，為全世界平安祈福發願。

民政局指出，法鼓山世界佛教教育園區5月16及17日除了浴佛活動外，在這兩天的上午9點至下午4點，同時開放多條步道，提供民眾體驗朝山、親近大地，午餐提供友善蔬食。

劉和然表示，透過浴佛儀式，象徵沐浴佛恩、淨化身心，提醒人們從自身做起，心存感恩與喜悅，促進彼此間的和諧關係，也鼓勵現代人在面對生活挑戰時，能夠勇敢、平心以對。

李四川表示，106年颱風重創金山，法鼓山慷慨捐出5000萬元，與市府共同投入災後重建，令他至今感念。而面對災害發生，不管橋斷了、路斷了，工程技術或許可以復原，但災民心理的傷害，需要宗教慈悲關懷的力量一起幫助災民，感謝法鼓山長期攜手市府，共同投入公益慈善。

李四川肯定法鼓山長期推動心靈環保，推動「洗心淨地」的理念，效法菩薩聞聲救苦精神，並推動環保愛地球，他也表示，未來施政會秉持同樣信念，傾聽市民的聲音，解決市民的困難，讓新北市越來越好。

2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供

2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供

2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／新北市民政局提供
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／新北市民政局提供

2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供
2026法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」今天在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區舉行。圖／李四川辦公室提供

李四川 劉和然 新北

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