捷運萬大線新里程碑 電聯車進入主線動態測試階段

台北捷運萬大線工程持續推進，台北市捷運局機電系統工程處表示，主線測試再邁新里程碑，電聯車近日正式進入主線動態測試階段，確保系統整體運作符合設計規範與安全標準，為後續全自動化營運及通車目標奠定重要基礎。

捷運萬大-中和-樹林線第一期興建路段由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並在金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約9.5公里含機廠支線約700公尺，共設9座地下車站及1座機廠。

機電系統工程處表示，繼金城機廠測試軌完成號誌化驗證及量產車陸續交付後，萬大線電聯車近日已正式駛入主線軌道展開動態測試，象徵機電系統整合與全線測試作業邁入新階段，為後續全自動化營運及通車目標奠定重要基礎。

機電系統工程處說，主線動態測試為繼機廠靜態測試及測試軌驗證完成後的重要關鍵程序。此次測試區段涵蓋LG07連城錦和站至LG08A莒光站路段，測試內容包括電聯車、號誌、供電、通訊等核心系統功能。

機電系統工程處指出，透過列車實際在主線運行，可進一步驗證各子系統間的介面整合效能，並提前掌握潛在介面問題，作為後續系統優化與調整依據，確保系統整體運作符合設計規範與安全標準，降低未來營運初期風險。

機電系統工程處表示，隨著量產車持續交付及主線測試範圍逐步擴大，萬大線後續將陸續展開多列車整合運轉、全系統穩定性驗證等測試作業，持續累積全線系統運轉數據，提升整體工程推動效率。

捷運局說，主線軌道動態測試啟動，不僅代表萬大線機電系統整合進入實質驗證階段，更是朝向全自動化捷運營運的重要里程碑。工程團隊將持續依既定計畫推動各項測試及整備作業，以最高標準落實工程品質與行車安全，期盼萬大線如期完工通車，提供雙北市民更加安全、便捷及可靠的大眾運輸服務。

捷運萬大－中和－樹林線路線示意圖。圖／取自台北市捷運局官網