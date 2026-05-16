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雙北推台北港土方暫置區 八里第3場說明會談交通與回饋

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
雙北市政府三度邀集地方民意代表、里長及里民開說明會，針對場區配置、交通動線、環境維護及地方回饋等議題進行說明。圖／新北市工務局提供
雙北市政府三度邀集地方民意代表、里長及里民開說明會，針對場區配置、交通動線、環境維護及地方回饋等議題進行說明。圖／新北市工務局提供

為解決雙北公共工程剩餘土方去化問題，新北市政府與台北市政府推動跨市合作，由交通部台灣港務股份有限公司提供台北港北淤沙區土地，作為公共工程土方暫置區使用。新北市工務局表示，雙北昨第3度開地方說明會，與地方民代、里長及居民針對交通、環境維護及回饋機制等議題交換意見。

新北市工務局指出，因應大台北地區公共工程土方去化需求，雙北攜手推動土方暫置區計畫，並配合中央政策期程，依公共及民間工程需求採滾動式檢討與動態調整，提升資源循環利用效率。

工務局說，地方說明會已第3度召開，會中針對場區配置、交通動線、環境維護及地方回饋等議題進行說明，並與地方居民交流意見。市府後續仍將持續與地方保持溝通，兼顧工程需求與環境品質。

針對地方關切的交通與環境問題，工務局指出，目前暫置場已訂定每日進場車次上限，後續將依雙北實際需求逐步調整；場區內也規畫防塵覆蓋、環境監測及必要管制措施，並將污染防制作為管理重點。

至於地方回饋部分，工務局表示，除現行港務盈餘分配回饋外，市府也正研議編列相關預算，撥配八里區公所及相關單位，專款專用於八里區公園、廣場、道路綠美化及公共設施維護改善。

工務局強調，計畫推動期間將持續透過說明會及多元管道蒐集地方意見，並滾動檢討相關防護措施，同時投入交通改善及道路養護資源，盼兼顧地方發展與環境品質。

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