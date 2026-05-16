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公園降溫解方 專家：設計施工前就要有遮陽思維

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供

公園遊具高溫議題受關注，專家主張林蔭對公園降溫、空品、生態都好，天幕等人造固定物是短期替代方案，一旦林蔭覆率達8成，公園內溫度將比公園外低2.6度，重視公園林蔭、綠覆率才是對抗高溫的正解。

「林蔭對公園降溫效果最長遠！」森林城市協會理事長莊傑任說，高雄等城市的公園管理自治條例有規範綠地、水域等綠覆率要高於6成，不是每個城市都有類似要求或落實，隨時大環境天氣愈來愈熱，公園的林蔭、綠覆率要成為地方治理的一環。

莊觀察，若遊戲場遮蔭不足，在酷熱環境下遊戲可能導致中暑與燙傷。新式兒童遊戲場，挑戰性、趣味性提升，但過多的塑膠、水泥、金屬和人工化材料，讓兒童離自然愈來愈遠。

莊傑任建議，林蔭遊戲場規畫有幾大要領，建議遊戲設施採取小而分散，避免大而集中，可將遊戲設施分成小單元，搭配綠帶妥善植樹靠步道串聯。場地規畫以長條型布局取代方圓型，遊戲場最好是南北向帶狀，而不是東西向帶狀，建議遊具放在既有樹木的東側或西側，盡可能遠離樹冠滴水線避免緊鄰樹幹，否則容易造成樹根受損或樹木死亡。

莊提醒，公園植樹要有連續、開闊、寬敞的樹根生長空間，新植樹的位置要距離人造物至少2、3公尺，讓樹好好長大才能產生樹蔭，建議種植樹冠高大寬敞、開展型的大喬木例如樟樹、雨豆樹都是傘型樹種。

特公盟公共遊戲場組組長鍾欣潔建議，公園在設計階段就要導入科學方法做日照分析，掌握一年四季、不同時段日照特性，才能讓遮蔭效果事半功倍，若設計公園時就有熱考驗對策，能避免上路後才補強的困境。

鍾指出，公園遊戲區鋪面相當豐富，涵蓋人工草皮、木屑、碎石、沙坑及無縫軟墊等，每種材質各有不同特性及優缺點，曾在中午時段使用紅外線測溫槍實測，沒有遮蔭處的人工草皮鋪面是65度、無縫鋪面是55度、自然草地34度、碎石是52度、沙坑是53度、樹皮鋪面是34度。在有樹木或遮陽布幕下，碎石降為35度、沙坑37度、樹皮鋪面25度，在酷暑下遮蔭設施格外重要，若能有樹木天然遮蔭是最好，使用人工遮陽設施也是一途。

「要讓孩子有足夠的戶外遊戲時間，遮蔭、照明、水霧都是必要措施。」特公盟監事嚴郁晴說，專家建議學齡孩子戶外遊戲時間每天至少1小時對身心有益，超過7成孩子難以被滿足，和公園太熱、夜晚照明不足、台灣孩子課業太忙都有關係。

新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供

新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供

新北市議員陳世軒指出，去年曾到澳洲考察看見黃金海岸的公園用天幕遮陽，阻隔效果很好，值得參考。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，去年曾到澳洲考察看見黃金海岸的公園用天幕遮陽，阻隔效果很好，值得參考。圖／市議員陳世軒提供

高溫 高雄

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