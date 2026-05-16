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新北公園遊具曬成「鐵板燒」 議員陳世軒要求炎夏來臨前改善

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供

隨著氣溫逐漸升高，新北市公園設施的「高溫問題」再度引發民怨，市議員陳世軒日前在議會質詢時舉新莊區快樂公園為例，溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」。農業局表示各區公所已將公園遮陽需求納入優先改善計畫，若經費不足將由景觀處優先補助。

陳世軒說，去年11月啟用的快樂公園定位為全齡化共融公園，適合親子同遊，但雖然設施新穎，卻被發現缺乏遮陽設計，接近夏季就變成「烈日烤場」。不少市民反映，塑膠溜滑梯經烈日曝曬宛如「大型鐵板燒」，玩沙區也是曬到無法久待。

「家長帶著孩子去放風，結果不到十分鐘就滿頭大汗、甚至差點中暑！」他批評市政府耗資公帑興建指標性特色公園，卻因缺乏基本遮陽設計，導致夏季使用率大幅下降，大人、小孩根本待不住。

陳世軒強調，氣候變遷之下高溫將成常態，區公所應適度放寬公園遮陽設施建置門檻，建議農業局可參考其他縣市或行政區的成功案例，譬如台北市大佳河濱公園採用流蘇式遮陽，通風且美觀、板橋區溪北公園採用帆布遮陽、去年他到澳洲考察看見黃金海岸的公園用天幕遮陽，阻隔效果都很好，值得參考。

尤其是小朋友停留時間最長的玩沙區與溜滑梯應優先納入改善範圍，才能讓孩子真正享有安全舒適休憩環境。為此他要求農業局全面盤點新北市熱門公園，3周內提交評估規畫，別讓市政府的美意淪為家長惡夢。

農業局綠美化環境景觀處處長林俊德表示，公園內可透過種植南北向喬木達到遮陽效果，如遇高溫時建議民眾選擇有遮蔽的設施，或是天候較涼爽舒適時到公園休憩，避免遊具過度高溫導致熱傷害。

遮陽設施則可由各公園維管機關各依性質及環境，因地制宜考量設置，目前農業局辦理「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，規畫階段即請各維管單位評估兒童遊戲場的遮陽需求。去年度計有11件公園及遊戲場有改善遮蔭的需求，目前已完成9件，今年度亦有9件正在執行中。

林俊德說，目前各區公所已將公園遮陽需求納入優先改善計畫，若經費不足由景觀處優先補助辦理，以提供民眾更友善便利的活動空間。

新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，很多區域都曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，很多區域都曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供

新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，很多區域都曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，很多區域都曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供

新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，玩沙區也是曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒指出，新莊區快樂公園缺乏遮陽設計，塑膠溜滑梯經烈日曝曬竟可飆破54度高溫宛如「大型鐵板燒」，玩沙區也是曬到讓人無法久待。圖／市議員陳世軒提供

高溫 陳世軒

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