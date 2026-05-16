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砂石車滲落土方 淡水台二乙線大塞

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
淡水往台北方向台二乙線昨天上午一輛砂石車滲落大量土方，嚴重影響交通。記者林昭彰／翻攝
淡水往台北方向台二乙線昨天上午一輛砂石車滲落大量土方，嚴重影響交通。記者林昭彰／翻攝

淡江大橋通車三天讓淡水往台北方向台二乙線超順暢，但昨上午一輛砂石車毀了這份喜悅，滲落大量土方嚴重影響交通直到中午才清完，最高可處九萬八千元以下罰鍰。交通局也提醒，十五噸以上大貨車於假日中午十二時至晚上九時禁行淡江大橋。

警方調查，卅歲張姓司機昨上午八時五十駕駛曳引砂石車，行經新北市淡水區台二乙線往台北方向約在馬偕醫院對面路段，現場共三線車道，他原本開在中間車道，因緊急煞車向右側車道閃避時導致後車斗土方大量滲落路面，造成往台北方向兩線車道受阻，嚴重影響尖峰時段交通。

淡水警分局立即派遣六名員警到場指揮疏導，同步通知清潔隊協助清理。另自九時卅四分起針對民生路口至民富路口之間路段，將入轄方向內側一線車道調撥給出轄方向使用，直到中午十二時左右恢復正常通行。

警方針對張男違規行為開出二張罰單，依道路交通管理處罰條例裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者，可處四萬元以上、八萬元以下罰鍰，並當場禁止通行。另所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，可處三千元以上、一萬八千元以下罰鍰。

淡水 淡江大橋 車道 馬偕醫院

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