人行道遮陽傘受好評 新北評估擴大設置點

新北市今年四月在板橋區縣民大道與新站路、新府路兩處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，預計試辦六個月，由於颱風季將至，遮陽傘妥善率是市府重點檢驗項目，將依試辦結果，評估是否擴大範圍。

韓國推行人行道遮陽傘已多年，新北市交通局指出，自動化遮陽設備結合環境感測技術，會依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，降低曝曬帶來的不適與風險。

交通局專委林昭賢指出，板橋車站人潮眾多，加上周邊路口號誌採行人保護時相設計，行人等候時間較長，而市府廣場一帶空間開闊，遮蔭設施相對不足，選定試辦「自動化人行道遮陽傘」，希望讓民眾在等紅燈時也能更舒適。

遮陽傘展開直徑約五公尺，收納後僅約六十公分，並採用太陽能供電，同時結合夜間LED照明，節能也提升夜間安全。

林昭賢說，經費是來自智慧運輸中心的回饋金，一座造價約九十萬元，初步行人問卷反應良好，不過接下來即將進入颱風季，遮陽設施能否通過考驗會是接下來測試重點。若要擴大設點，地點必須空間開闊，一般人行道不易設置，另外還要符合離路口有段距離，才能避免遮蔽視線。

因為是使用太陽能，還要有日照，前提還要周邊沒有樹蔭、騎樓，且行人量多，且需要等候較長時間的號誌路口，目前複合條件的地點仍在評估，可能大多落在捷運站周邊、政府機關附近。