聽新聞
0:00 / 0:00

烈日難耐 新北防遊具曝曬 納遮陽設計

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
氣候逐漸升溫，新北議員盼公園納入遮陽設計，防止遊具經烈日曝曬成「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供
氣候逐漸升溫，新北議員盼公園納入遮陽設計，防止遊具經烈日曝曬成「大型鐵板燒」。圖／市議員陳世軒提供

氣溫逐漸升高，新北部分公園設施出現熱「烤」驗，議員指新莊區快樂公園溜滑梯經烈日曝曬飆破五十四度高溫，宛如「大型鐵板燒」，要求全面盤點新北熱門公園，別讓公園設施美意淪為家長噩夢。市府表示，各區公所已將公園遮陽需求納入優先改善計畫，若經費不足由景觀處補助。

去年十一月啟用的快樂公園定位為全齡化共融公園，適合親子同遊，家長反映雖然設施新穎，卻缺乏遮陽設計，接近夏季變成「烈日烤場」，塑膠溜滑梯曬到發燙恐傷害孩童細嫩皮膚，玩沙區也無法久待。

「家長帶著孩子去放風，不到十分鐘就滿頭大汗、差點中暑。」議員陳世軒說，市府投入公帑興建指標性特色公園，因缺乏基本遮陽設計，導致夏季使用率大幅下降，大人、小孩根本待不住。

陳世軒表示，區公所應適度放寬公園遮陽設施建置門檻。

「林蔭對公園降溫效果最長遠」森林城市協會理事長莊傑任說，若遊戲場遮蔭不足，在酷熱環境下遊戲，可能導致中暑與燙傷。新式兒童遊戲場，挑戰性、趣味性提升，但過多的塑膠、水泥、金屬和人工化材料，讓兒童離自然愈來愈遠。建議遊戲設施採取小而分散，避免大而集中，可將遊戲設施分成小單元，搭配綠帶妥善植樹，靠步道串聯。

特公盟公共遊戲場組組長鍾欣潔建議，公園在設計階段就要導入科學方法做日照分析，掌握一年四季、不同時段日照特性才能讓遮蔭效果事半功倍，若設計公園時就有熱考驗對策，能避免上路後才補強的困境。

農業局景觀處長林俊德表示，遮陽設施由各公園維管機關依性質、環境，擬定因地制宜措施，農業局推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，規畫階段即請各維管單位評估兒童遊戲場的遮陽需求。去年度有十一件公園及遊戲場有改善遮蔭需求，已完成九件，今年有九件正執行。

新莊區長朱思戎說，新設公園會在規畫階段就做日照分析，通常經過一夜散熱，上午溫度還能調適，下午的遮蔭需求比上午更強烈。

高溫 新北

延伸閱讀

打造「陀螺」特色主題 桃園大溪埔仁公園今啟用

台中谷溜遊戲場湧人潮 警推交通接駁停車攻略

現場直擊／川普今抵北京 多處文化場所臨時關閉 有商場明暫停營業

爸媽狂推「放電系住宿」是它？ 全台最強親子飯店TOP 10

相關新聞

烈日難耐 新北防遊具曝曬 納遮陽設計

氣溫逐漸升高，新北部分公園設施出現熱「烤」驗，議員指新莊區快樂公園溜滑梯經烈日曝曬飆破五十四度高溫，宛如「大型鐵板燒」，要求全面盤點新北熱門公園，別讓公園設施美意淪為家長噩夢。市府表示，各區公所已將公園遮陽需求納入優先改善計畫，若經費不足由景觀處補助。

人行道遮陽傘受好評 新北評估擴大設置點

新北市今年四月在板橋區縣民大道與新站路、新府路兩處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，預計試辦六個月，由於颱風季將至，遮陽傘妥善率是市府重點檢驗項目，將依試辦結果，評估是否擴大範圍。

砂石車滲落土方 淡水台二乙線大塞

淡江大橋通車三天讓淡水往台北方向台二乙線超順暢，但昨上午一輛砂石車毀了這份喜悅，滲落大量土方嚴重影響交通直到中午才清完，最高可處九萬八千元以下罰鍰。交通局也提醒，十五噸以上大貨車於假日中午十二時至晚上九時禁行淡江大橋。

汰換管線 …五股泰山部分地區5月23日至24日停水 民眾提前儲水備用

台灣自來水公司第12區管理處將辦理「五股成泰路1段800mm汰換管線工程」，五股及泰山部分地區從5月23日上午9時起至5月24日上午8時止，計畫性停水23小時，停水戶數2844戶。

汐止區福德一路無障礙坡道變有礙 敲除改做側邊

汐止區福德一路往同興路方向，大約在220號前，前陣子新北市政府施作了無障礙坡道，因為，就做在馬路側，路已經夠窄，再加上直直的路突然多了一個斜坡道，擔心直行機車不小心就順著斜坡道衝上騎樓，民眾抱怨難看又不適合，所以，新北市議員白珮茹要求敲除，移到側邊施作。

五月都是母親節 汐止區文化里辦桌共餐慶祝

汐止區文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐活動，每個月兩次，分別在母親節與重陽節，只是上個星期遇到迎媽祖遶境，所以，改在今(15)日星期五舉辦，幫媽媽補過母親節，當天菜色很豐富，讓長輩們都吃的好開心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。