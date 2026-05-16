烈日難耐 新北防遊具曝曬 納遮陽設計

氣溫逐漸升高，新北部分公園設施出現熱「烤」驗，議員指新莊區快樂公園溜滑梯經烈日曝曬飆破五十四度高溫，宛如「大型鐵板燒」，要求全面盤點新北熱門公園，別讓公園設施美意淪為家長噩夢。市府表示，各區公所已將公園遮陽需求納入優先改善計畫，若經費不足由景觀處補助。

去年十一月啟用的快樂公園定位為全齡化共融公園，適合親子同遊，家長反映雖然設施新穎，卻缺乏遮陽設計，接近夏季變成「烈日烤場」，塑膠溜滑梯曬到發燙恐傷害孩童細嫩皮膚，玩沙區也無法久待。

「家長帶著孩子去放風，不到十分鐘就滿頭大汗、差點中暑。」議員陳世軒說，市府投入公帑興建指標性特色公園，因缺乏基本遮陽設計，導致夏季使用率大幅下降，大人、小孩根本待不住。

陳世軒表示，區公所應適度放寬公園遮陽設施建置門檻。

「林蔭對公園降溫效果最長遠」森林城市協會理事長莊傑任說，若遊戲場遮蔭不足，在酷熱環境下遊戲，可能導致中暑與燙傷。新式兒童遊戲場，挑戰性、趣味性提升，但過多的塑膠、水泥、金屬和人工化材料，讓兒童離自然愈來愈遠。建議遊戲設施採取小而分散，避免大而集中，可將遊戲設施分成小單元，搭配綠帶妥善植樹，靠步道串聯。

特公盟公共遊戲場組組長鍾欣潔建議，公園在設計階段就要導入科學方法做日照分析，掌握一年四季、不同時段日照特性才能讓遮蔭效果事半功倍，若設計公園時就有熱考驗對策，能避免上路後才補強的困境。

農業局景觀處長林俊德表示，遮陽設施由各公園維管機關依性質、環境，擬定因地制宜措施，農業局推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，規畫階段即請各維管單位評估兒童遊戲場的遮陽需求。去年度有十一件公園及遊戲場有改善遮蔭需求，已完成九件，今年有九件正執行。

新莊區長朱思戎說，新設公園會在規畫階段就做日照分析，通常經過一夜散熱，上午溫度還能調適，下午的遮蔭需求比上午更強烈。