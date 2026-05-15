蒙古札瑪縣長參訪新北 聚焦學童營養與公衛醫療

蒙古中央省札瑪縣長善瀑今天訪問新北，參訪市立聯合醫院、青山國中小及智慧能源管理中心，瞭解公共衛生、校園營養午餐與智慧治理，盼借鏡經驗提升當地教育與醫療品質。

蒙古中央省札瑪縣（Zaamar soum）縣政府重視地區教育與發展，今天由縣長善瀑（SAMBUUByambadorj）率訪問團拜會新北市政府，由市府秘書處長祝惠美接待，交換交流合作意見。

秘書處發布新聞表示，訪團參訪市立聯合醫院三重院區，院長項正川介紹中型醫院門診、急診運作，及早療中心與中醫服務模式。

隨後，訪團參訪新北市立青山國中小及附設幼兒園，實地考察學校廚房供應學童午餐、與健康中心等設施。校方也安排體驗營養午餐，讓訪賓瞭解學校均衡膳食設計。

此外，訪團也前往新北市政府智慧能源管理中心，瞭解新北市透過科技整合與即時監控推動智慧治理情形。

祝惠美表示，蒙古中央省環繞首都烏蘭巴托，與新北市環繞台北市的地理特性相似；札瑪縣人口結構年輕，學齡人口約占全縣1/3，盼望參訪有助當地推動教育、醫療與公共治理政策。

札瑪縣以境內開採金礦聞名，當地也發展畜牧業。善瀑指出，札瑪縣傳統飲食偏重肉類及高油、高糖點心，易造成幼童營養不均與齲齒，希望透過參訪幼兒園、國小及區級醫院，作為提升教育與醫療品質的重要參考。

市府轉述，善瀑表示，這次是札瑪縣首度與國外城市交流，對新北市城市治理與公共建設成果印象深刻，期待未來持續深化合作，促進城市發展與市民福祉。

參訪團同行成員包括與台灣感情深厚，曾在台灣醫學交流的外事顧問烏努比列格（UNURBILEGBuyanjargal）、幼兒園園長扎高瑪（JARGALMAAMunkhjargal）及媒體與資訊官鐵木倫（TEMUULENZorigtbaatar）。