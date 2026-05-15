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新莊塭仔圳新營盤橋完成鋼構吊掛 完工後新莊樹林往來更順暢

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢，施工團隊施工前也上香祈求工程一切順利平安。圖／地政局提供
新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢，施工團隊施工前也上香祈求工程一切順利平安。圖／地政局提供

原位於新北市新莊區塭仔圳第二區的營盤橋為連接新莊與樹林的重要交通節點，重劃工程經拆除重新起造並在本月13日完成鋼構吊掛作業。新北市地政局表示，新營盤橋長37.2公尺、寬30公尺，不僅符合最新防洪標準，更是縱向3.75公里長「莊泰路」的關鍵拼圖，隨著橋梁主體完工，預計今年第三季，民眾可經由莊泰路從塭仔圳第一區的坡雅路直接通往第二區的新富三路，串聯起重劃區內的核心動線。

地政局指出，重劃後的營盤橋是30米寬莊泰路的其中一段，新橋採結構堅固、耐震度高的鋼構設計，使用預鑄工法，將預鑄完成的鋼樑組件載運至現場，再以大型吊車吊裝組成橋梁主體架構，達到縮短施工時程、降低對區域交通影響的功效，歷經半年施工，營盤橋今天正式進入橋面鋪設等收尾階段。

地政局表示，新營盤橋橋面寬度由原本的11.5公尺拓寬為30公尺，規劃雙向共四個車道，可望有效提升整體通行效能，橋中央預留8公尺植栽綠帶，作為未來泰板輕軌預定路廊使用，兼顧現階段道路服務功能與未來軌道建設發展需求。

地政局說，全長3.75公里的莊泰路貫穿整個塭仔圳，為區域重要幹道，目前從莊田路至新富一路間的莊泰路路段已經開放通車，道路工程仍持續往北、往南延伸施作，隨著營盤橋這處關鍵節點的打通，預計今年第三季，民眾就可直接從坡雅路直通新富三路，能有效紓解新莊與樹林間長期車流壓力。

新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢。圖／地政局提供
新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢。圖／地政局提供

新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢。圖／地政局提供
新北市新莊塭仔圳新營盤橋本月13日完成鋼構吊掛，工程完工後，新莊往來樹林將更順暢。圖／地政局提供

重劃區 塭仔圳

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