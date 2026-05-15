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「邏思起子」密室逃脫釀1死 北市祭重罰70萬勒令停業…明全市普查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館前天舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救仍昏迷。記者葉信菉／攝影(報系資料照）
台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館前天舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救仍昏迷。記者葉信菉／攝影(報系資料照）

針對「邏思起子」密室逃脫發生安全事故案件，台北市府表示，市府第一時間勒令業者停業、各局處也針對各項目陸續稽查，目前共計開罰70萬，持續調查、嚴懲不貸。

北市府勞動局表示，該案造成勞工不幸身亡，情節重大，勞檢處已於5月11日立即到案發的信義館勞檢，並勒令業者停業，隔天12日亦前往南京三民館分店勞檢，並同樣勒令停業，依法究責、絕不寬貸。經查雇主未保持工作場所安全狀態或採取必要預防措施，違反職業安全衛生法第6條，本局依法裁處最高30萬元，並移送法辦。

勞動局指出，勞檢處15日要求雇主進一步到案說明，除檢查勞工勞動相關權益外，並強力要求雇主須依法完成職災補償責任；依勞動基準法規定，勞工因職業災害死亡，雇主依法應給付5個月平均工資之喪葬費，以及40個月平均工資之死亡補償，合計45個月平均工資之職災補償。後續市府也將全力協助家屬申請職災補償及相關程序。

文化局為密室逃脫業的主管機關，已成立專案小組，明日立即啟動對全市所有密室逃脫業者，連同消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處、法務局消保官，進行府級聯合公共安全稽查進行產業樣態認定，並要求所有業者保障員工與消費者權益。

都發局表示，該業者兩家分店，皆已違反都市計畫法第79條規定，本局對案發的信義店因情節重大處以最高30萬罰款，南京三民店則處罰10萬，並勒令兩店停止違規使用；今日已函令，所有密室逃脫用途均認屬建築物D1使用類組，應依規定定期辦理公共安全檢查申報，並限期1個月內完成申報，違者將依違反建築法裁罰。

法務局表示，市府將積極提供家屬包含法律諮詢等相關協助；也提醒因停業受影響的消費者相關消費爭議，可隨時撥打消費者服務專線1950。

北市 勞檢

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