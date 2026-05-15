賴總統推都市林調適計畫 日本樹木醫來台傳授風險評估防路樹殺人

賴清德總統日前宣布推動「都市林」為國家級調適計畫，將透過「綠蔭倍增戰略」因應愈來愈熱的夏天；但國內頻傳路樹、校樹倒伏造成民眾傷亡事件，都市樹木（又稱都市林）安全管理正面臨諸多挑戰。

農業部林業試驗所、台北市政府工務局公園處、大安森林公園之友基金會與日本一般社團法人街路樹•都市樹木診斷協會，在大安森林公園連續5天風雨無阻舉辦「樹木風險評估檢查診斷暨培訓教學」。

台灣都市林協會理事長黃裕星表示，實際觀察日本樹木醫的詳細示範，對樹木安全診斷有耳目一新的認識，讚歎「魔鬼藏在細節裡，要學習的還很多」，台灣應該整合美、日系統的優點，趕快整合出一套在地化的合適診斷方法，減少路樹殺人風險。

這場樹木風險評估檢查診斷教學，請來日本街路樹•都市樹木診斷協會副會長笠松滋久等10名樹木醫，手把手傳授要領給台灣的樹木診斷從業人員。

大安森林公園之友基金會執行長劉振榮在開學儀式致詞時表示，台灣多颱風，即使沒有颱風，也常因樹木生病無預警倒伏，傷及民眾生命財產，都市林導入專業診斷機制十分重要，也刻不容緩。

劉振榮說，這次教學的機會非常難得，為了這場教學，日本專業樹木醫各自放下十天的工作，飛到台北與台灣的樹木專業人員無私交流日本獨到的經驗，也為台灣培訓樹木健檢的種子人才，預期透過這樣的交流，為國內都市林診斷開啟示範篇章。

日本樹木醫以統計圖表指出，以東京都為例，早年遇到颱風，總會有大量路樹倒伏；「街路樹診斷協會」於1998年成立，建立路樹診斷機制，東京都隨之導入使用，從1998年起，登陸襲擊東京的颱風數量大幅增加，但路樹倒伏數量卻大幅減少，全拜事前診斷、及時處置之賜，東京都也不再把路樹倒伏視為「天災」，而定位為未妥善預防的「管理疏失」。

樹木醫指出，都市林管理首重安全，由於都會區樹木生長的條件遠比森林來得嚴苛，想讓「樹冠增倍」，必須用科學的方法，讓樹木得到好的照顧、適當的生長空間，而面對樹體有隱蔽性的腐朽、蟲害與氣候變化，精進診斷技術極為必要。

黃裕星指出，面對極端天氣頻繁發生，都會區、校園的行道樹折損率高，這幾年也因倒伏造成不少人員死傷，這些悲劇常被視為天災，肇因全推給氣象因素。事實上，多數倒伏致人死傷的路樹平時已委託業商檢查，結果判定「無高風險」，卻仍發生憾事，顯示國內樹木健檢和風險評估有安檢系統未能察覺的盲點。

黃裕星表示，既然賴總統如此重視都市林的氣候調適角色，路樹風險評估的基本功更要加強。由於大安森林公園之友基金會是日本街路樹•都市樹木診斷協會的海外會員，基金會決心攜手日方，為台灣的樹木診斷人員提供專業交流的機會，盼能提供更具國際水準的都市林風險評估專業，讓都市林成為發揮減碳及調適熱島效應的穩定綠資源。

最讓黃裕星印象深刻的是日本樹木醫診斷樹木的諸多細節，例如兩人一組從不同方向搖晃樹幹，看看根領是否跟著晃動，藉此檢視生長傾斜的樹木根系發展，是否在遇強風時往某個方向倒伏；由於樹木長斜了之後，根系會有防倒伏的自救機制，而闊葉樹和針葉樹的狀況並不相同，透過搖晃可以避免誤判風險。

黃裕星表示，台灣已引進國際樹藝學會（ISA）的樹木風險評估系統，也已培養數十名風險評估師；但實務上日本的評估與診斷更細膩，接下來國內可以研發一套融合兩套作法的評估機制，兼顧實務需求與節省成本，也讓官方可以接受，盡速在台灣推行，為都市林安全把關。

日本街路樹•都市樹木診斷協會派出10名樹木醫來台，手把手傳授要領給台灣的樹木診斷從業人員。記者林佳彣／攝影

都市林協會理事長黃裕星指出，行道樹倒伏造成不少人員死傷，這些悲劇常被視為天災，事實上，樹木健檢和風險評估有安檢系統未能察覺的盲點。記者林佳彣／攝影