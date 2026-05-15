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五月都是母親節 汐止區文化里辦桌共餐慶祝

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐，以辦桌的方式，宴請里內的長輩一起吃飯，也幫媽媽們補過母親節。圖/觀天下有線電視提供
文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐，以辦桌的方式，宴請里內的長輩一起吃飯，也幫媽媽們補過母親節。圖/觀天下有線電視提供

汐止區文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐活動，每個月兩次，分別在母親節與重陽節，只是上個星期遇到迎媽祖遶境，所以，改在今(15)日星期五舉辦，幫媽媽補過母親節，當天菜色很豐富，讓長輩們都吃的好開心。

老人共餐活動在福興宮地下室舉辦，一早總舖師就在外頭忙，第一道菜龍蝦三明治，要熱騰騰上桌，包括汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹都來同樂，今年一樣是以辦桌的方式，宴請里內的長輩一起吃飯，時間一到，好料上桌，有蝦有魚、龍蝦三明治以及佛跳牆等等，最後還有一隻炸雞腿可以帶回家，長輩們吃的好高興。

文化里長余寶聰說，本來是上個禮拜就要辦母親節長者共餐，但是剛好上星期提早一天辦媽祖遶境，大家都很忙，所以，主委就想說改在5/15日，反正這個月五月都是母親節，因為，廟的空間容納有限，今天也是辦10桌，附近長者來聚一聚，吃中餐聊一聊，不然，大家都躲在家裡，透過共餐可以出來跟鄰居認識一下，大家互相聊一下，都感覺很高興。

汐止 母親節 福興宮

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