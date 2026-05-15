汐止區福德一路無障礙坡道變有礙 敲除改做側邊

汐止區福德一路往同興路方向，大約在220號前，前陣子新北市政府施作了無障礙坡道，因為，就做在馬路側，路已經夠窄，再加上直直的路突然多了一個斜坡道，擔心直行機車不小心就順著斜坡道衝上騎樓，民眾抱怨難看又不適合，所以，新北市議員白珮茹要求敲除，移到側邊施作。

新北市政府進行汐止區福德一路208號到220號的騎樓整平工程，因為法規，也提供行人更有善的空間，所以，同時施作了無障礙坡道，但是，因為坡道設計位置不當，引發地方居民與騎士高度不安，尤其這一段路幅本就狹窄，突出的坡道不僅顯得突兀，民眾也擔心騎機車會因為閃避不及或一晃神，不小心就直衝斜坡上騎樓，認為這個無障礙坡道，難看又不實用，還危險。

民眾說，非常難看又不適合，因為整條路是直的，突然多做了斜坡道出來，如果有的騎機車晃神的，就直接衝上騎樓了，製造車禍的機會很大。

新北市議員白珮茹表示，當時也有里民打電話到服務處反應這樣的設施真的非常危險，因為，福德一路往同興路方向，做了斜坡道後，在對路形不熟的情況下，機車甚至可以直接騎上去無障礙坡道，設置之後，也有腳踏車騎上去，而且就直接騎在人行路廊，也就是騎樓空間，所以，才會要求市府養工處在最短的時間立即做修正，也是避免危險再次發生。

白珮茹提到，在里民、里長還有社區反應後，已經決定把無障礙坡道移到側面，原本的斜坡道已經拆除完畢，預計這個月底就會將改到側面的無障礙坡道進行施工，希望整個工程修正後，可以讓整個交通動線更順暢。另外，做了斜坡道，也讓機車通行的路廊更小，尤其福德一路公車很多，現有路幅已經不寬，機車穿梭在中間也危險，所以，這樣的路幅在未來的法規上面，是不是應該做適度的修正，是值得專家、學者去研究，希望能設置相關的要點，避免廠商在施工的時候，或是設計公司，沒有一個依循，導致設計上與實務上的錯誤，事後才再做修正，希望可以讓法規更周延，對人本環境、人本友善，更向前推進。