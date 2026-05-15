花蓮玉里大西瓜多汁 週末新北捷運海山站促銷

新北市水利局以滯洪加灌溉排水分流讓北大特區治水改善有成，學勤路排水效能提升30%。新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重；他說，治水工程往往伴隨著施工期間的交通黑暗期與噪音，希望市民及里長支持市府一起把新北市基礎建設做得更完善。

2026-05-15 13:17