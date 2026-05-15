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花蓮玉里大西瓜多汁 週末新北捷運海山站促銷

中央社／ 新北15日電

花蓮縣府農業處與玉溪地區農會攜手，16、17日將在新北市捷運海山站廣場，展售「花蓮綠寶貝」玉里大西瓜。土城區農會今天表示，結合洋蔥及大蒜料理食農教育，邀民眾體驗健康飲食。

土城區農會今天表示，玉里大西瓜主要產自花蓮縣玉里鎮與卓溪鄉，生長於秀姑巒溪河床沙地，以「華寶」品種為主，每年5月盛產。

玉里大西瓜特色為皮薄、果肉沙脆、香甜多汁，常作為夏季高溫成熟的優質大西瓜代表，由花蓮縣玉溪地區農會管理銷售。

新北市土城區農會表示，攜手花蓮縣府農業處與玉溪地區農會，16、17日在土城區捷運海山站促銷花蓮玉里大西瓜，現場除產地直送大西瓜，接受預購。活動現場也擺攤及示範洋蔥大蒜料理試吃，歡迎民眾假日攜家帶眷參與食農教育活動。

花蓮 西瓜

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