高檔大樓貓群異味外溢外國房客遭殃 北市將訪視

台北市信義區1棟住了許多外國白領人士的高級公寓大樓，其中1戶出現不見房客只有貓群的怪現象，且動物氣味外溢困擾鄰居。台北市政府動保處人員今天與住戶約好，將前往訪視。

位在台北市信義區巷弄內的這棟14層公寓大樓，一間租金估計在新台幣數萬元至數十餘萬元之間，但沒有管理委員會，住在頂樓的桑莉娜（Sabrina Santos）向物業管理公司人員多次反映，問題也未獲解決，只得向台北市政府投訴，等待市府動物保護處出面處理。

台北市訂有堪稱全台最嚴格的動物保護自治條例，規定寵物必須辦理登記及身分標識，此外，動物保護法規定必須給寵物提供安全、乾淨的環境。

從2024年6月住進這棟大樓的桑莉娜在接受中央社訪問時無奈地說，她的對門鄰居在她之後兩個月遷入，沒隔多久，惡夢就開始了。

這兩戶頂樓分占大樓兩側的13、14層，目測坪數約達百坪，室內有樓梯，14樓有戶外空間，可看到對面鄰居部分房間的窗戶。桑莉娜這一戶的月租金為新台幣38萬元。

桑莉娜說，對面的鄰居似乎住在別的地方，只用這間公寓養了可能多達數十隻貓，在樓梯間和她的公寓部分房間可以聞到貓的味道，12樓的住戶也抱怨有臭味，而味道加上毛絮可能經由中央空調傳到其他公寓，以致於桑莉娜近來眼鼻明顯不適必須就醫，每天服兩顆抗過敏藥。

她嘗試與對門鄰居溝通，但只曾見到對方1次，當時對方承諾改善，但沒有下文。有時會有菲律賓籍幫傭應門，但不敢讓她入內查看，她只能從不時堆在門口的大量貓食與貓砂，以及透過窗戶觀察對面公寓內部的情況。

她帶記者從頂樓陽台透過對面鄰居的兩扇窗戶查看時，可見到至少7隻貓在未鋪床單的床墊和跳台上。

由於氣味濃重並且從公寓外溢，她懷疑對面公寓裡的貓群是否有足夠的空間，是否有得到適當照顧。除了氣味與其他可能的環境污染，本身有養狗的桑莉娜說，她透過窗戶觀察到對面鄰居似乎24小時不熄燈，而這對貓的睡眠與活動可能產生不利影響。

據兩位住戶透露，這棟大樓的房客除了部分台灣人，還有許多外國白領人士，包括來自美國、澳洲、巴西和香港等不同國家和地區的外交官、外媒記者和企業主管。受訪者對於台北市租金不菲的大樓公寓被拿來養貓，以及造成明顯污染問題卻不得解決，都感到難以理解。

桑莉娜向台北市政府投訴之後，市府人員曾試圖查訪，但上週兩度到這棟大樓，都不得其門而入。動保處人員經多方聯繫，今天與住戶約好將前往訪視。

動保處表示，如飼主有拒絕訪視情形，將依台北市動物保護自治條例第21條規定，會同警察人員及環保局人員進入調查。

動保處表示，本案將請飼主依台北市犬貓飼養基本照護規則，飼養設施應符合規定，並依動物保護法第5條第2項妥善飼養貓隻，如查有不當飼養，將依法查處。

物業管理公司告訴記者，遭投訴公寓的租約將於8月底到期，屆時將不續約。

桑莉娜說，她只希望困擾她和家人已久的問題能夠儘早解決，讓那些貓在生存條件可以確保的條件下，搬離這棟公寓大樓，得到應有的良好照顧。