詐團手法翻新盜刷QR Code 新北警強化偵查能力

詐欺集團近來利用掃碼與行動支付機制犯案，新北市警察局今天表示，近來強化偵查能量，並於4月清查665件掃碼詐欺嫌疑影像，查獲39名犯嫌，查扣不法所得新台幣7萬7300元。

新北市警察局刑警大隊今天表示，因警方持續掃蕩人頭帳戶，詐團近來改以「退款作業」、「訂單異常」等名義，誘騙民眾提供無卡提款設定、行動支付付款碼截圖，甚至要求開啟LINE派對功能側錄QRCode，再由車手遠端提領現金或購買點數，增加警方追查困難。

為強化打詐能力，新北市警局與刑事警察局日前聯合舉辦「打詐專案偵查實務講習」，邀請刑事警察局偵查第七大隊偵查正楊凱文及新北市刑大經濟組警務正葉碩竣授課。

警方指出，課程聚焦掃碼詐欺手法解析、人頭公司帳戶洗錢模式及不法金流追查，希望透過中央與地方合作、情資共享及資源整合，提升第一線員警辨識與查緝能力。

警方呼籲，民眾網購應選擇合法平台與正規通路，不要輕信社群網站拍賣貼文或一頁式廣告，也切勿依指示設定無卡提款、分享手機畫面或提供付款QRCode。若遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案。