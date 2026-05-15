北市密室逃脫釀1員工死亡 市議員轟北市府無稽查、後知後覺

台北市密室逃脫店家，10日發生吳姓女員工扮鬼不慎遭勒頸窒息命危，經搶救5天後上午11時許宣告死亡。台北市議員洪健益下午在議會質詢，把相關單位叫上台質詢，官員達10多人，意外發生時，密室逃脫沒有主管機關，至今也沒有聯合稽查，反觀新北市在2023年就做過，「台北市後知後覺」。

據商業處統計，台北市的密室逃脫約35家。北市都發局歸類在娛樂服務業的遊樂園，洪健益指出，當初歸類為娛樂服務業時，根本沒有密室逃脫這種店家，也沒有配套，建管處過去也沒有稽查過，該家店室內裝修，也沒有向建管處申請。

北市產發局長陳俊安指出，針對「密室逃脫」這種沉浸式的體驗產業，昨天經由府級開會之後，確認的主管機關是文化局。

文化局長蔡詩萍指出，與沉浸式體驗有關的，將是文化局主管，會了解、介入，其實過去北市曾發生類似案件，但主管分區，是由不同的單位、不同局處來處理，但好像沒有聯合稽查過。

洪健益說，密室逃脫，內部有那麼多的隔間設備，有任何一個單位可以去管理到隔間設備嗎？每一個主題，隔間就不一樣，但逃生機制合格嗎？當初申報合格，但現在內容有沒有不一樣？還有這名死者，有沒另外的保險？除了職災保險外，這個場域有沒有保險？

洪健益也批台北市不如新北市，新北市2023年就啟動聯合稽查，且新北市密室逃脫場所，是桌遊休閒館，主管機關是經濟發展局。但台北市此案在5月10日發生前，就已經發生市議員參選人陳聖文，在密室逃脫時腹部被刺傷了十幾公分，北市卻至今沒有任何聯合稽查，沒有任何配套。

北市勞檢處指出，勞檢處針對該店違反勞動設施規則，會處以最高裁罰30萬元，建管處表示，公安聯合稽查是配合目的事業主管機關，只要主管機關或是府安排，就會配合聯合稽查。文化局也表示，未來也會要求，所有密室逃脫的場所，都要有強制保險。