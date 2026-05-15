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北市負壓吸煙室6月底再增8處 蔣萬安：逐步推動
台北市長蔣萬安今早赴北市議會進行專案報告，議員詢問針對無菸城市計畫。北市府回應，截至6月底會再增加8處負壓式吸菸室，共計13處，預計今年底花費1億元。
民進黨北市議員何孟樺表示，北市目前規畫了5座吸菸室，同時在信義路及敦化南北路施作15處的樹籬吸菸區，是否還會朝著年底達全市禁菸的目標？又或者何時才能完成推動。
她也詢問，尤其在經費部分，目前二備金核定，商業處約800萬元，但是一座2公尺乘8公尺的負壓吸菸室，不含接電、土建管理就要150萬，這樣預計今年要花多少錢？整體規畫的經費又是多少。
蔣萬安說明，年底是完成規畫無菸城市計畫，現階段是選定一橫一縱及中山與西門商圈，並且打破法規限制，設置全國首座負壓式吸菸區，「而日本東京也推了30年。」現在北市匯聚其他各國城市經驗，會觀察民眾使用頻率、維護管理等逐步推進。
蔣萬安說，1座負壓吸菸室約須花150萬元，開放式的綠籬吸菸區則約10萬至20萬元，預估年底會花費1億元。
台北市副市長林奕華表示，截至6月底，北市負壓式吸菸室會再增加8處，共計13處。同時，第一階段的試辦是到6月30日。
衛生局長黃建華補充，今年度的經費，一開始各局處都有基本的量能、經費運用，另外，北市府也有計畫動用二備金，並以分階段規畫，推往無菸城市邁進。
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