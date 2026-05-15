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滯洪加分流北大特區治水有成 侯友宜：治水是重中之重

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影
新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影

新北市水利局以滯洪加灌溉排水分流讓北大特區治水改善有成，學勤路排水效能提升30%。新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重；他說，治水工程往往伴隨著施工期間的交通黑暗期與噪音，希望市民及里長支持市府一起把新北市基礎建設做得更完善。

市長侯友宜今視察北大特區治水改善成果，宣布攸關區域安全的「最後一塊拼圖」正式圓滿到位，終結北大特區聯外水路佳園路3段多年積水沉痾，居民再也不用擔心強降雨帶來積淹水。水利局指出，學勤路排水改善工程總經費約3800餘萬元，市府積極爭取獲得國土署補助70%經費，透過中央與地方合作，建構全方位的韌性防洪體系。

侯友宜說，新北市與台北市的情況有所不同，台北市從日治時代就開始進行都市基礎建設，新北市則是由原本的台北縣29個鄉鎮組成，過去各鄉鎮的排水建設進度與規範並不統一，升格後首要目標就是解決長年以來的積淹水、汙水下水道及解決髒臭河川的排水系統問題。他說，這雖然是市民不一定看得見的「基本功」，卻是提升生活品質最根本的基礎。

侯還點出像板橋和永和因人口極度稠密，要開挖排水箱涵、建設滯洪池，工程難度極高，光是管線遷移、道路封閉更是非常難做，也感謝里長們的支持和市民的體諒。

立委蘇巧慧表示，曾爭取中央補助北大特區防洪排水工程3500萬，占總經費7成，也在2024年安排考察，與中央地方部會共同視察北大特區治水工程進度，今天看見北大特區治水工程完工，讓大家都十分高興。她說，治水改善工程、汙水下水道等基礎建設與市民生活息息相關，未來她會持續和中央地方一同努力，為市民打造更好的生活環境。

水利局長宋德仁指出，北大特區雖已完成多項排水改善工程，但佳園路3段145巷因受地形低窪及排水路窄縮影響，過去每逢強降雨就面臨極大挑戰。為此，水利局提出「系統化導流」對策，先在桃子腳國中小前新建地下滯洪池，在雨水進入排水系統前先進行緩衝存蓄；同時克服地下既有管線密佈的施工困難，在佳園路三段設置271公尺的分流箱涵將雨水導向下游。透過「滯洪」與「分流」雙管齊下，成功讓區域排水從原本的「被動硬撐」轉變為「主動疏導」，大幅提升排洪效率，為北大特區築起一道堅實的防線。

新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影
新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影

新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影
新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影

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新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影
新北市水利局以滯洪加分流讓北大特區治水改善有成，新北市長侯友宜今視察後表示，面對全球氣候變遷帶來的挑戰，治水工程的積淹水處理是城市治理的重中之重。記者王長鼎／攝影

侯友宜 北大特區 淹水

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