影╱「密室逃脫」員工勒頸不治 陳聖文籲北市府建立安全管理規範

台北市議員參選人陳聖文今天上午舉行「密室逃脫再爆駭人意外」記者會，陪同受害者家屬控訴知名密室逃脫業者「邏思起子」。一名女員工於5月10日在場內扮演「吊死鬼」時，不慎遭道具勒頸導致命危，送醫後經過搶救，上午11點多宣告不治。陳聖文表示，自己於4月間也曾在同類場所遭設施刺傷腹部險些喪命，呼籲台北市政府應正視產業亂象，立即建立專屬的安全管理規範與稽查制度，避免悲劇再次發生。

受害員工家屬在記者會中表示，「我的妹妹不是道具，不是劇情的一部分，不是可以被犧牲的臨時工，而是一個努力工作、熱愛這個產業的年輕人。」，選擇站出來是希望追求真相、釐清責任，同時推動制度改革，避免類似事件再度發生。

家屬也提出三項訴求，包括第一，要求司法機關完整調查業者是否涉及疏失；第二，要求台北市政府說明，該密室逃脫場所營業多年，過去是否曾接受建管、消防、勞檢及消保等單位有效稽查；第三，呼籲市府立即全面檢討密室逃脫及實境體驗場所的安全標準。

會中「邏思起子」密室逃脫場所的前員工，也出面說明自己與遭勒頸命危的受害人同樣在密室逃脫扮演吊死鬼的過程，自己也險些遇難的經驗。