蔣萬安：無菸城市規劃年底出爐 估到6月底須花1億

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市，對於政策期程及經費，他說，今年底就會完成規劃，首階段到6月底預估會花費1億元。

蔣萬安今天赴台北市議會專案報告並備質詢，民進黨議員何孟樺詢問無菸城市的規劃、期程及進度。蔣萬安表示，今年底就會完成無菸城市規劃，目前就是先選定中山及西門2處商圈，以及敦化南北路及信義路等處設置吸菸室及吸菸區。

何孟樺追問，規劃年底出爐後，何時可以落實；蔣萬安表示，完成規劃後將汲取其他城市經驗逐步推動，像日本就推了數十年，而台北市剛啟動第一階段，會持續觀察民眾使用頻率及維護管理方式等。

何孟樺批評，講不出期程，甚至宣布政策後才開始規劃，根本是好大喜功；蔣萬安強調，就是逐步推進無菸城市目標。

何孟樺接著詢問建置經費，蔣萬安說，一座負壓吸菸室約須新台幣150萬元，綠籬吸菸區則是10萬到20萬元，預估到6月底共會花費1億元。

台北市副市長林奕華補充，6月底前會再增設8處負壓吸菸室，會持續觀察並依據成效判斷如何選定設置地點，建置價格也可望再往下降。