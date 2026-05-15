民眾黨議員贈「防熊噴霧」 提醒蔣萬安對沈伯洋不要輕敵

民進黨日前徵召沈伯洋參選台北市長，挑戰尋求連任的蔣萬安。蔣萬安今天上午赴台北市議會進行專案報告並備質詢時，民眾黨台北市議會黨團議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞及林珍羽聯合質詢，其中張志豪特別贈送「防熊噴霧」給蔣萬安，引發議場關注。

張志豪表示，希望蔣萬安能勤於市政、虛心傾聽市民聲音，也提醒市長面對未來選戰與市政挑戰，必須戰戰兢兢、不可輕敵。不同於過去多由幕僚代為收受禮物，蔣萬安親手接下「防熊噴霧」。

蔣萬安表示，自己一樣持續專注市政，很多政策正在積極推進，像是無菸城市，包括日前他去溪山里、平等里把自來水管線的最後一哩路接上，種種政策，他認為城市發展、民生才是最重要的基礎。