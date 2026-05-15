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板橋醫療園區BOT案 亞東出線

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照片
新北市政府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照片

新北市將在市立醫院板橋院區打造板橋醫療園區，最終選出最優申請人為「醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會」，取得後續議約、簽約權利。

新北市衛生局說，板橋醫療園區曾於2024年底首度公告招商，但因中央的健保全面採醫院總額管制，且對新設醫院採床位及額度限制，致本案未能順利。

後續衛生局多次與中央健保署溝通，更邀請專家學者召開會議重新檢視招商內容，再次於今年1月2日起至4月1日止辦理第2次公告招商，並於今年5月11日召開甄審會辦理綜合評審作業，選出最優申請人。

衛生局說，本次評選除重視醫療量能與財務規劃，更著重智慧醫療、急重症照護、長照整合及在地公共衛生服務，希望打造兼具國際水準與市民需求的醫療園區。

此次獲選的最優申請人「醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會」，在醫療專業、創新技術及永續經營等面向表現優異，未來將打造韌性醫療、智慧醫院、社區營造及全齡照護守護市民，以提供更完整、便利且高品質的醫療服務。

衛生局局長陳潤秋表示，市府對本案相當重視，未來將持續督導後續推動進度，確保園區建設如期如質完成，成為帶動新北醫療升級的重要里程碑，並為板橋及周邊地區居民創造更安心、健康的生活環境。

衛生局 板橋 亞東醫院

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