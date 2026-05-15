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因應北士科車潮 調撥車道調整

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市承德路─士商路調撥車道調整，交通局近期已設告示牌提醒用路人。圖／台北市交工處提供
北市承德路─士商路調撥車道調整，交通局近期已設告示牌提醒用路人。圖／台北市交工處提供

北士科日益發展，北市交通局表示，承德路─士商路往南到台北市區的調撥車道，使用率降低，但往北車多，甚至等候車隊長達近三百公尺，因此從六月二日起，往南調撥車道取消，往北則調整為四線汽車道，將持續調整路網。

交通局表示，以往上午尖峰需求，承德路上的士商路往南，進到台北市車潮多，因此四線汽車道在尖峰時會調撥一車道往南。不過近期觀察，隨著北士科發展，以及洲美快速道路銜接福國路匝道開通等諸多原因，發現往南車流使用率偏低。

交通局表示，從數據上顯見，二○二一年承德路上士商路往南到中正路，車流方向往南有百分之六十點四、往北百分之三十九點四，而二○二三年往南百分之五十四點三、往北百分之四十五點七。到了去年往北百分之五十三點四、往南百分之四十六點六，甚至現在上午尖峰時段，往北等候車隊已達二百九十公尺。

交通局指出，若調撥車道取消後，往北調整回四線車道，車隊長度可減少到二二五公尺、減少百分之二十五。市府四月卅日鄰近路口設置取消調撥牌面，並於六月二日起調撥士商路到中正路往北車道，往北調整回四線車道，承德路─中正路到劍潭路的調撥車道，則是維持原狀。

北士科 車道 中正路

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