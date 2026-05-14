捷運民汐線再推進 北市都委會通過細部計畫案

捷運民生汐止線台北段綜合規畫報告正在交通部審查，北市都委會今審議變更用地等細節，有民眾反對被納捷運開發區，直指雙連站出入口已夠用，不用再設一處，捷運局回應已有新方案，應沒影響。全案修正後通過，將送內政部審議。

民汐線起自北市民生西路、重慶北路口，迄至新北市汐止區公所，路線行經北市民生東路、新湖一路、成功路、民權東路、安康路等。台北市段長約11.02公里，設有SB01至S08共地下8站、SB09高架1站，與新北市段汐東捷運、基隆捷運共用機廠，台北段綜合規畫報告已送交通部審查中。

北市都委會今審議「配合台北市捷運系統民生汐止線工程變更沿線土地為捷運系統用地及捷運開發區主要計畫案」及「擬定捷運系統民生汐止線沿線土地細部計畫案」。審議內容包含配合設置出入口等捷運設施，變更9處捷運開發區，也要變更2處捷運系統用地；部分民眾陳情盼取消畫設成捷運開發區。

陳情民眾說，SB02站鄰近雙連市場、馬偕醫院與迪化街，現有雙連站出入口已經夠用，他認為可不用在靠近寧夏夜市處再設一個出入口；另市府規畫有問題，現在出入口夠用，還要拿私有地來用，「我們都是靠這個在過日子，你這樣拿走，你好意思？」捷運局回應，已提出新方案，SB02與雙連站合併出入口，陳情內容應該沒有影響。

有委員認為，雙連站與SB02站兩線交接，人流一定會愈來愈多，他記得雙連站只有單側電扶梯是雙向，建議可調整設計，友善高齡化族群。捷運局允諾整體考量與規畫。

都委會主席張溫德裁示，全案通過，修正後送內政部審議。捷運局副局長陳郭正會後表示，民生汐止線算往前跨一步，後續送內政部都市計畫委員會審議，另方面交通部也要通過綜合規畫報告，該案才有辦法繼續往下走，通過後應於2年內動工。