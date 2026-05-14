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LINE Pay也可以搭車 雙北公車、捷運5月15日起全面開放

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北市區公車及台北捷運與新北捷運環狀線，明天開始開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。圖／新北市交通局提供
雙北市區公車及台北捷運與新北捷運環狀線，明天開始開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。圖／新北市交通局提供

明天起，雙北市區公車及台北捷運與新北捷運環狀線，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」，民眾上下車或進出捷運閘門時，只需手機開啟LINE掃碼，即可完成乘車支付，免除忘記攜帶實體票卡或餘額不足的困擾。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，本次LINE Pay Money交通乘車碼上線後，將與既有悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay並行，並都適用現行捷運、輕軌與公車間雙向轉乘優惠。民眾完成APP註冊及綁定後，即可以手機暢行雙北公共運輸系統。

交通局說，使用交通乘車碼搭乘時，須於公車上下車或捷運進出閘門完成掃碼，且前後段行程需使用相同電子支付工具，並於規定時間內轉乘，方可享有轉乘優惠。相關優惠將採「事後回饋」，即於乘車後的次月28日前，逐月回饋至民眾電子支付帳戶，乘車優惠權益不受影響。

交通局提醒，民眾使用交通乘車碼搭車時，當驗票機顯示掃碼成功並發出提示音，即代表完成驗票程序，無須等待手機顯示支付通知，以避免影響後方乘客上下車動線。

交通局說，未來將持續以「智慧、人本、綠能」為施政核心，推動智慧交通及數位服務整合，透過科技應用與服務優化，提升公共運輸便利性與運作效率，打造宜居永續的智慧城市，讓市民日常通勤更加安全、順暢且貼近生活。

捷運 公車

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