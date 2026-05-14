淡江大學化學遊樂趣 前進馬來西亞國際新里程

淡江大學深耕15年的科普教育計畫「化學遊樂趣」，過去在台灣各地舉辦超過100場的巡迴，此次在發布會中也正式宣布邁入國際化。將行動化學車巡迴模式輸出至馬來西亞的拉曼大學，臺灣科普實踐跨越三千公里，也是淡江三化政策之國際化的深化之路，成為淡江品牌之一。

回顧發展歷程，行動化學車自2012年啟動，已巡迴全臺各地，甚至遠至馬祖，累計超過850場活動、服務逾10萬名學生，其中約65%來自偏鄉或資源不足地區。透過實作與故事引導，讓原本抽象的化學知識轉化為具體且生動的學習體驗。

化學學系與科學教育中心共同舉辦「前進馬來西亞：科學教育跨境合作發布會」，匯聚學研產官多方能量，包括淡江大學校長、董事長，並有國科會科教發展與國際交流處、台灣化學學會秘書長等代表共同參與，展現各方攜手推動科普教育的心聲與歷程。活動中宣布，淡江將多年累積的行動教學經驗導入馬來西亞，由當地打造專屬「化學車」，進入當地獨立中學巡迴教學，讓更多學生透過實驗與互動，親近科學。

這項跨國合作，源於去年拉曼大學教師來臺觀摩「化學遊樂趣」運作模式，深入了解行動教學的設計理念與執行方式。今年在淡江化學系教師、企業夥伴及馬來西亞校友會共同募資下，計畫順利落地。拉曼大學尤芳達校長開心地透過影片表達感謝，期待未來在學生交流與高教合作上持續深化連結。

計畫發起人、化學學系教授王伯昌感謝張家宜董事長的關鍵性支持，並親自參與多場里程碑活動，甚至親自定名「化學遊樂趣」。他回顧自2011年聯合國「國際化學年」啟動，從一個單純的想法出發「把實驗室帶到學生面前」，逐步發展為全臺巡迴的科普行動。如今能在退休前看到計畫走向海外，格外感動，期盼未來能拓展至更多國家。

張家宜董事長指出，此計畫兼具科普推廣、大學社會責任(USR)與國際化意義，是學校極具代表性的長期計畫之一。她感謝團隊多年來的投入與堅持，讓活動從最初的想像，累積至近900場次的規模，並逐步走向國際。

葛煥昭校長接續以一句「化學車就是USR的實踐」點出計畫核心。強調該計畫呼應校務發展願景「AI＋SDGs＝∞」與「ESG＋AI＝∞」，期許未來能結合AI與數位資源，發展虛實整合的科普教育模式，突破地域限制，讓知識傳遞更具延展性。他指出，前進馬來西亞有助提升學校國際能見度，吸引更多優秀境外生來臺就學。

與會來賓亦給予高度肯定，國科會李旺龍處長盛讚「化學遊樂趣」活動已成為深入偏鄉推動科普的指標性淡江品牌。他強調透過動手做能激發學子的原創性，並肯定淡江化學車履行USR的成效。趙奕姼秘書長表達對於計畫的支持，「化學遊樂趣」透過趣味實驗與互動設計，成功拉近學生與化學的距離，具有示範意義。

4月18日在「馬來西亞留台淡江大學校友會」創會30週年的慶祝晚宴上，葛煥昭校長與尤芳達校長在眾多嘉賓見證下，共同主持「化學車」企劃的推介儀式。這項具備指標意義的跨國教育行動，不僅象徵臺馬兩國在理科資源共享上的新高度，更獲馬來西亞最具影響力的華文媒體《星洲日報》於4月20日深度報導，引發當地學術界與社會各界的高度關注。

該計畫亦獲國際關注，近期獲國際純化學和應用化學聯合會(IUPAC)官方刊物《Chemistry International》主編Brian Li 在國際社群平台介紹該計畫，提升臺灣科普教育在國際社群的能見度。從一輛行動化學車出發，「化學遊樂趣」歷經15年累積，已從在地扎根走向國際連結，此次跨海合作擴展了臺灣科普教育的影響力。