有豐食品攜手淡水一信 捐消防救災裝備守護市民安全

為了要讓新北市消防局第三救災救護大隊有更好的救災設備，淡水在地企業有豐食品股份有限公司攜手淡水第一信用合作社共同回饋社會及強化公共消防安全，特捐贈救援索、車禍救助及濃煙搜索等專業器材，以及消防宣導品，並在淡水區滬尾消防分隊也特別舉辦捐贈典禮。

長期投身公益的有豐食品股份有限公司，始終落實「在地深耕、回饋鄉里」。在陳家琪議員的媒合下，今年更擴大規模，針對基層分隊的需求，規劃了共21項、124件的精良裝備。同時，淡水一信也透過捐贈宣導品，協助消防局深入社區推廣安全知識，從源頭減少災害發生。

這次捐贈的救援利器具備極高實戰價值，包含救援三腳架、滑輪組等繩索器材以強化特殊地形救援，以及電動油壓剪、撐開器與支撐墊塊等破壞裝備，大幅縮減車禍受困者的脫困時程。此外，特別捐贈的40組彈性伸縮連結繩，能協助搜索小組在惡劣火場濃煙中建立安全聯繫路徑，而淡水一信提供的消防宣導品，則將用於各項防火活動，為市民建構起更堅實的安全防護網。

消防局長陳崇岳表示，由衷感謝有豐食品與淡水一信的慷慨解囊，以及陳家琪議員的熱心媒合，這批器材與宣導品具備高度專業性，能與現有體系無縫接軌，讓救援與宣導工作更加迅速且安全。消防局將持續精進救災技術，善用這批愛心資源守護市民生命財產安全，建構更安全的幸福新北市。