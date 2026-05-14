雙溪平林里改善竹寮坑產業道路 側溝加蓋提升會車安全

新北市雙溪區平林里竹寮坑產業道路部分路段，近期完成側溝加蓋改善工程，原本因側溝寬大且未加蓋，造成車輛會車空間不足的情況獲得改善，道路寬度增加後，讓居民與農民通行更加安全便利，也降低行車意外發生風險。

該路段因橫跨野溪，過去側溝寬度較大，加上未設置加蓋，車輛行經時必須格外小心，尤其遇到會車時更容易產生危險，地方居民長期反映改善需求。

為改善地方交通安全問題，平林里長黃添松積極向相關單位反映並爭取經費辦理改善工程，針對道路旁側溝進行封蓋作業，不僅有效提升排水功能，也增加道路可使用寬度，改善車輛會車不易的問題。

平林里長黃添松表示，竹寮坑產業道路是地方居民與農民日常進出的重要道路，感謝議員林裔綺協助爭取改善經費，並如期完成改善工程，未來無論居民出入或農產運輸，都能擁有更安全的通行環境。