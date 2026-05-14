貢寮區志工在職訓練 提升關懷能量凝聚志工情誼

新北市貢寮區公所今(14)日舉辦「志願服務隊在職訓練暨聯誼活動」，邀集志工伙伴齊聚參與，針對擴大獨居長者訪查注意事項進行說明，強化照顧量能，並透過精油手作、紓壓按摩課程，不但提升志工專業知能與服務能力，同時促進團隊交流與情感凝聚，現場氣氛溫馨熱絡。

除進行政令宣導外，也特別安排專業講師帶領志工進行精油手作體驗，並介紹精油在養生保健與情緒紓壓上的應用，同時教授基礎經絡按摩技巧，讓志工在投入服務之餘，也能學習照顧自身身心健康。課程內容兼具實用與趣味，獲得參與志工一致肯定。

此外，活動中同步辦理擴大獨居長者訪查說明會，針對訪查流程、關懷重點及訪視注意事項進行詳細說明，協助志工更加熟悉服務內容，提升關懷訪視品質，進一步強化地方照顧與社區支持網絡。

貢寮區長柯建輝也親自到場向志工致意並表示，貢寮區志願服務隊自101年成立以來，長期投入社區公益與關懷服務，持續為地方注入溫暖力量，感謝大家長年無私奉獻，並期勉持續發揮志工精神，共同打造更溫馨友善的在地社區。