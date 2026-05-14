捨台積電「金飯碗」！助理工程師轉行當護士 今獲弘光護理加冠

曾為台積電工程師發願轉身投入護理前線！弘光科大給226位護生舉行護理加冠典禮，其中，護理系大二學生江祥安，雖曾任職於台積電擔任助理工程師，在人人稱羨的科技業光環下，他卻選擇重拾課本，透過轉學考投身護理領域，今天在師長加冠下，正式宣告邁向臨床實習，準備以專業技術守護病患。

江祥安指出，自己的護理之路並非坦途，他原本就讀自動控制工程學系，大四休學期間，曾一度進入護國神山「台積電」工作一年；江祥安坦言，「那種單調的工作型態，讓我發覺自己更渴望與人互動。」科技業雖然前景看好、薪資優渥，但長期穿著無塵服、在單一且封閉的環境下重複操作，讓他開始反思這是否為自己心之所向。

在沈澱與摸索期間，江祥安一度前往日照中心擔任居家服務員，而這段經歷成為他職涯轉捩點，他發現在服務長者的過程中，透過雙手照護生命所帶來的價值感與成就感，遠勝於冷冰冰的機台操作。這股感動驅使他毅然參加轉學考，決定從零開始學習護理專業，今天當老師為江祥安佩掛胸花時，象徵著他已具備進入臨床實習的資格。

另一位學士後護理系學生劉大瑜，過去深耕國際貿易領域並具備海外工作經驗；他指出，台灣已邁入超高齡社會，大健康產業需求極大，護理專業不僅出路廣闊，更有國家保障；雖然初期重拾課本，面對醫學解剖、生化等學科相當吃力，但如今已融會貫通。

校長蘇弘毅指出，加冠典禮是護生邁向專業的重要里程碑，很高興培育出像江祥安這樣跨領域轉身的學生，認為不同背景的學子加入護理行列，能為大健康產業注入更多元的力量。

弘光科大護理學院舉辦加冠典禮，護理系大二學生江祥安轉身投入護理專業，即將進入臨床實習。圖／弘光科大提供