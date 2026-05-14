「不依規定使用燈光」罰單創新高 議員曝「語意不明」淪檢舉冠軍

北市交通違規舉發案件和罰金，去年均創歷史新高，議員汪志冰下午在議會質詢指出，其中「不依規定使用燈光」蟬聯冠軍，也引發民怨，認為「天色昏暗」或「視線不清」未開燈語意不明，建請中央應給予明確定義，北市警局承諾將向中央反應。

據統計，台北市 114 年交通違規舉發逾336萬件，處罰件數257萬件，罰款金額近29億元，創下歷史新高，其中「不依規定使用燈光」檢舉件數從110年的10.4萬件，至114年的22.8萬件，增幅高達119%，連續兩年蟬聯民眾檢舉違規冠軍。

汪志冰指出，由於法規中「天色昏暗」或「視線不清」語意不明，及對方向燈「未打好打滿」的吹毛求疵，開罰認定造成民怨四起，導致5年間申訴率從8.64%倍增成長至15%，申訴成功率同樣翻倍，顯示見爭議，質疑「不依規定使用燈光」淪為檢舉達人的工具。

她說，「天色昏暗」或「視線不清」定義因人而異，缺乏具體明確客觀標準，明明天色未暗、視線清晰卻遭檢舉。網路上甚至有檢舉教學，但開放民眾檢舉初衷為彌補警力不足，而非放任有心人士利用語意不明的法規漏洞進行浮濫、惡意檢舉，反倒增加警方負荷與原本所設定之目的背道而馳。

汪志冰指出，建請中央對於語意不明之處，應給予明確定義以利執法公正，並重新評估民眾檢舉燈光違規的適法性，對於小偏差，應可從寬認定。

北市警察局長林炎田表示，認同議員說法，一定會採嚴格查證、審核資料，中央法規的部分，會函請警政署解釋，「天色昏暗」或「視線不清」定義，並建請交通部來修法。