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林淑芬同曾文生會勘蘆洲溪墘變電所改建 爭取複合式活動中心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林淑芬同曾文生會勘蘆洲溪墘變電所改建，爭取複合式活動中心。圖／林淑芬辦公室提供
林淑芬同曾文生會勘蘆洲溪墘變電所改建，爭取複合式活動中心。圖／林淑芬辦公室提供

民進黨立委林淑芬今天邀集台電董事長曾文生，並與民進黨新北市議員陳啟能、李倩萍、顏蔚慈、李余典等人，一同前往新北市蘆洲溪墘變電所，實地了解變電所室內化改建工程進度與後續規畫方向。

曾文生表示，溪墘變電所室內化工程已於2024年正式動工，目前已完成配電變壓器新建作業，基地內部分管線遷移工程持續進行，臨時69千伏開關場土木工程也同步施工中，整體工程目前仍處於第一期階段，工程將在兼顧供電穩定與施工安全的前提下，盡可能縮短期程。

林淑芬指出，溪墘變電所室內化是地方長期關心的重要工程，不僅攸關電力設施更新與供電穩定，也涉及未來公共空間如何更有效運用。變電所改建不能只停留在工程本身，更應同步思考周邊社區的實際需求，讓重大公共建設與地方生活機能相互結合。

曾文生表示，允諾未來進入第二期工程規劃時，將把地方期待的活動中心需求納入整體空間評估，並規畫部分空間提供周邊居民使用，朝結合日照中心、托幼及社區活動功能的複合式活動中心方向發展，讓改建後的公共空間更能符合在地需求。

林淑芬表示，溪墘變電所改建的後續規畫應持續納入地方意見，讓溪墘變電所室內化不只是電力設施更新，也能進一步整合日照中心、托幼與社區活動等功能，打造符合蘆洲在地期待、兼具基礎建設與社區服務功能的公共空間。

新北 台電 林淑芬 曾文生

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