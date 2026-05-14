民眾黨批綠提新北普發4.6萬是詐騙 綠嗆：先搞懂決算再批

新北市議會民進黨團去年提新北市普發4.6萬元，民眾黨新北市議員陳世軒等人今天舉行記者會，痛批「議員淪詐團、提案全在騙」。民進黨團總召陳永福回應，黨團提出還稅於民的政策，是包括113年稅收超徵與未執行預算，並透過年度決算淨資產報告，才做相關建議市府的動議，淨資產也已明確「扣除負債」，相關決算報告都有說明，不要只為了選舉混淆視聽。

陳永福說，況且動議案是送市府研究辦理，提案自治條例審議也送法規委員會，兩者提議不同，審議方式也不同，民眾黨應該先用功瞭解再來批評。

副總召李倩萍議員表示，資產包含許多層面，除了市府現金流外，還包含其他基金投資，不是只有土地、建築物與設備；而市府的負債也包含短、長期債務與應付款項與其他負債等。113年度淨資產明確增加，就應該活化使用，而非模糊焦點用處分資產來帶過。

幹事長周雅玲議員提到，淨資產使用的方式很多種，目前市府少部份都有搭配政策推動，並非如財政局說的只有變賣土地與建物，「基金換現金」就是侯市府常執行的方法，民眾黨假如不懂，可以跟侯友宜市長多請教。

書記長李宇翔議員強調，黨團提出的方案，是在市府不需舉債的前提下，落實「還稅於民、漲價歸公」，讓市民共享市府財政成果，目前「4.6萬還稅於民自治條例」已完成一讀，並進入法規會實質審查階段，地方民眾都高度期待。

李宇翔指出，陳世軒身為現任議員，過去在議場中未見明確反對意見，如今卻選擇召開記者會批評本黨團動議，令人不解。李宇翔質疑，陳世軒應清楚向市民說明立場，難道在條例三讀通過後，仍反對普發4.6萬元現金給新莊市民嗎？