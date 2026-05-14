鶯歌公八公園地下停車場今動土 侯友宜：停車位翻倍 活動中心空間變大

新北市鶯歌區公八公園地下停車場今天舉行動土典禮，由市長侯友宜與交通局長鍾鳴時及立委蘇巧慧及多位市議員共同上香祭拜及持鏟動土，期願工程進行順利。侯友宜表示，不僅停車位翻倍從166格增為278格，活動中心空間變大。

侯友宜表示，市長任內全市共頭建128座平面跟立體停車場，光是立體停車場就蓋了27座，目前還有 12 座正在施工中，加總起來總共完成39座，增加1.3萬格汽車停車位、1萬格機車停車位。

他說，鶯歌公八公園地下停車場不僅停車位增加，也因公園使用率很高，考量在地市民的需求，在不破壞公園的情況下增建活動中心，滿足在地民眾全天候的運動需求。活動中心空間也在市府團隊努力下爭取最大化。

交通局表示，公八公園地下停車場總工程經費7億4468萬元，全由市府編列預算執行，預計2028年9月完工，2029年2月啟用，此案為停車場與活動中心共構，包括2000平方公尺的公園綠地及建國里民活動中心。

立委蘇巧慧則說，公八公園地下停車場今天動土典禮，她扮演中央與地方間的溝通橋樑，進行居中協調，也對新北市政府團隊的辛勞表達誠摯感謝，及議員的監督和里長們多年來的積極爭取，她說，過去10年為新北市爭取更多的停車空間，也在中央推出「前瞻基礎建設」計畫中，成功爭取到25案，總經費高達45億元，會持續努力讓新北市變得更加進步、更加溫暖。