北士科發展改變車潮 承德路-士商路6月起取消調撥車道

因應北士科發展，台北府規畫整體交通路廊，交通局表示，近期觀測到以往承德路-士商路往南台北市區的調撥車道，使用率降低，因此從6月2日起調整回往北4線汽車道。隨著北士科相關廠辦進駐，也會持續調整路網。

管制設施科長許銓倫表示，以往上午尖峰需求，承德路上的士商路往南，進到台北市車潮多，因此4線汽車道在尖峰時會調撥1車道往南。不過近期觀察，隨著北士科發展，以及洲美快速道路銜接福國路匝道開通等諸多原因，發現往南車流使用率偏低。

她說，從數據上也顯見，民國110年承德路上士商路往南到中正路，車流方向往南有60.4%、往北39.4％，而112年往南54.3%、往北45.7％。到了114年往北53.4％、往南46.6％，雙向趨近於五成。

另外，她也指出，現在上午尖峰時段，往北等候車隊已達290公尺，因此若調撥車道取消後，往北調整回4線車道，車隊長度可減少到225公尺、減少25％。

因此，許銓倫說，市府於4月30日鄰近路口設置取消調撥牌面，並於6月2日起調撥士商路到中正路往北車道，往北調整回4線車道，呼籲用路人注意之外，員警也會加強導引車流，避免車輛誤闖情況。

她也提醒，承德路-中正路到劍潭路的調撥車道，則是維持原狀。

交通局表示，考量到北士科未來發展，也會持續調整體交通整路網。