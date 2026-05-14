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北市啟動鼠類偵防 社區優先申請

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市鼠類偵防師協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議。記者曾吉松／攝影
北市鼠類偵防師協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議。記者曾吉松／攝影

鼠類偵防師昨啟動，預計二百人投入，環保局昨說，因單一家戶的上下樓層都可能是老鼠來源，因此給社區管委會優先集體申請，從鼠糞、咬痕等鼠跡調查，再給出封堵孔洞、廚餘管理等建議，未來也將以「相對值」模型偵測老鼠數量。

北市府啟動「社區鼠類偵防服務」，可以至環保局官網下載「社區鼠類偵防服務申請表」提出申請，家戶診斷約二小時，社區規模大則可能需四到五小時，主要診斷建物周邊與公共空間，本月十五日開放申請。

局長徐世勳表示，人力上除原先八十餘名消毒班夥伴，還會每人配置一到二名清潔隊人員作為偵防師助理，人力上共約有二百人，並會視實際需求擴大員額；原則上家戶跟社區都可申請，但老鼠不會只住在單一住家中，會優先處理管委會的申請案件。

消毒班長高健富表示，偵查師包含鼠糞、咬痕等鼠跡調查，了解鼠類行走及其活動熱點位置，並檢視建物孔洞，評估是否有鼠類入侵家中通道，同時針對食源管理與雜物堆積等環境風險評估。

徐世勳表示，全國未有統一監測老鼠模型，上周開完專家小組會議，專家建議，目前採用小範圍「相對值」模型偵測老鼠數量，例如在市場滅鼠前後的情況推估，未來會從單一市場擴大到不同區域，取代整體監測，參考國際經驗觀察「活躍鼠洞數」與「常態通報數」來建立相對準確的監測值。

老鼠 環保局 北市

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