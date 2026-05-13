雙溪區泰平里辦動健康暨急救訓練 強化偏鄉社區安全韌性

新北市雙溪區泰平里今(13)日舉辦「動健康暨急救教育訓練」活動，邀請雙溪衛生所到場進行健康促進及急救知識宣導，吸引許多里民及長者熱情參與。由於偏鄉地區醫療資源相對有限，透過急救訓練能提升居民第一時間自救與互助能力格外重要，活動現場民眾跟著講師一同伸展運動、學習基本健康照護與急救觀念，希望透過實際課程提升自我保健與緊急應變能力，讓健康與安全觀念深入社區。

活動中除了帶領長者進行簡單伸展與健康促進課程，也安排急救教育訓練，讓民眾學習基本急救處置方式，提升面對突發狀況時的應變能力，兼顧健康促進與安全觀念。

雙溪區長劉盈良也特地到場與里民致意，關心長者健康情形，並和大家一起參與課程學習。劉盈良表示，希望透過健康促進與急救教育推廣，讓民眾建立正確保健觀念，也提升社區自助互助能力，打造更健康、安全的生活環境。

泰平里長方敏珍也表示，感謝雙溪衛生所協助辦理活動，讓偏鄉長者能在社區就近參與健康課程與急救訓練，不僅增加知識，也促進里民交流，讓社區更加溫暖有活力。