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瑞芳公所辦理民防團常年訓練 強化地方防災應變能量

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過訓練課程不僅能增加防災知識，也能提升彼此合作默契，未來若遇突發事件，能更有效率協助地方民眾，共同守護社區安全。圖／觀天下有線電視提供
透過訓練課程不僅能增加防災知識，也能提升彼此合作默契，未來若遇突發事件，能更有效率協助地方民眾，共同守護社區安全。圖／觀天下有線電視提供

民防團是地方防災與安全維護的重要力量，為提升地方防災應變與民防協勤能力，瑞芳區公所今(13)日舉辦民防團常年訓練，邀集各里里長、里幹事、清潔隊及民防編組人員共同參與，現場參與相當踴躍。透過年度教育訓練，加強基層民防人員面對災害及突發事件時的應變觀念與處置能力，進一步強化地方防救災量能與社區安全。

此次訓練課程內容包含全民國防教育、城鎮韌性演習及台灣全民安全指引宣導等，讓參訓人員了解災害發生時的應變觀念與協助方式，並建立正確防災知識，提升面對突發事件時的應變能力。

身兼民防團團長的瑞芳區長楊勝閔表示，民防團是地方防災與安全維護的重要力量，平時除了協助各項活動與災害整備工作外，當遇到天然災害或緊急事故時，更能第一時間投入支援，因此透過常年訓練持續精進專業能力相當重要，也感謝所有民防夥伴長期投入地方服務。

不少參與人員也認為，透過訓練不僅能增加防災知識，也能提升彼此合作默契，未來若遇突發事件，能更有效率協助地方民眾，共同守護社區安全。

瑞芳

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