坪林茶農堅持有機護水源 獨鍾「非標準」製程風味

新北坪林淨源茶場18年來與農友合作，堅持以有機栽種保護土壤水源。製茶師兼農友廖顯岡表示，有機茶透過自然製程呈現出的風味更豐富多元，不會被一般標準審美框架侷限。

新北市坪林境內多為山坡丘陵地，茶葉為主要經濟作物，但因該地位於翡翠水庫集水區，農藥、化肥與除草劑不僅可能影響水質，且除草劑讓土壤裸露，表土沖刷也可能導致水庫淤積等問題。

慈心有機農業發展基金會2007年啟動「淨源計畫」，推動翡翠水庫水源區茶園轉作有機農業，盼守護土壤、飲用水源與生態，並在2008年成立有機茶專用的製茶場，避免慣行與有機製茶交叉污染，近年也打造「有機’島茶」品牌積極拓展年輕市場。

慈心基金會昨天舉行「淨源計畫18年」媒體參訪，邀請基金會執行長蘇慕容、茶農余三和、陳陸合、詹承得以及製茶師廖顯岡座談分享有機耕作經驗，並前往茶園解說茶葉採收過程。

蘇慕容回憶，轉型有機並非易事，當年為了說服農民採取有機耕作，他奔波多處拜訪，在溝通中理解農民對於產量、品質等擔憂並共同尋找解方，也相當感謝農民有勇氣一起走上這條轉型之路。

蘇慕容說，2007年推動時僅1位有機茶農加入，現今已有36位茶農，有機茶園的面積也從5公頃一路成長至57公頃，代表坪林在推動有機茶的成績實屬前段班。

余三和是淨源茶場合作的首批農友，他深感慣行農法對土地的傷害，堅持以有機耕作守護土地水源，也發展出不施肥、不修剪、不澆水，將人工干預降到最低的「野放茶」風格，更獲頒全國模範農民、環保英雄等殊榮。

有「青蛙王子」封號的茶農陳陸合分享，20年前退休後回到坪林栽種有機茶。某日他發現茶園旁的水桶聚集許多翡翠樹蛙，自此投入翡翠樹蛙的復育，將茶園打造成瀕臨物種也能安心生長的棲地，同時也吸引山羌、穿山甲、台灣藍鵲及藍腹鷴成為茶園常客。

青農詹承得則出身傳統茶業世家，父子一開始在栽種、管理模式上有巨大摩擦，如老一輩採取的慣行農法認為雜草會搶走植物養分，因此會噴農藥除草、維持茶園整潔。但詹承得認為，留有雜草能讓土壤的有機質更豐富、茶樹更健康，在持續的溝通拉扯下，他說服父親劃出特定區域讓他進行「有機試驗」，也逐漸以成績獲取認同。

原是侍酒師的廖顯岡因緣際會下跨足至茶葉界，從茶葉小白一路學習成為淨源茶廠的首席製茶師。廖顯岡說，慣行茶園一分地約可產400斤茶菁，而有機茶園高標僅約200斤，他自己的茶園甚至只能產出100斤。

儘管有機耕作產量低且難防病蟲害，廖顯岡仍獨鍾有機茶的獨特性。他說，現在的高山茶或比賽茶很像在參加選美比賽，在栽種、製程上會努力接近評審喜歡的口味，最後呈現出的樣貌十分相似，「但有機茶沒有被這種審美框架侷限」。

廖顯岡舉例，一般茶農會以瓦斯進行熱風萎凋，他們則會以太陽曝曬，利用每天不同時段的雲量、陽光強度，帶來的變化與豐富性也會更多，更能展現出非標準化的風味特色。