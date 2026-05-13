快訊

遭親弟指控性侵12年「家人全漠視」 頂流女星富商尪首發聲

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

聽新聞
0:00 / 0:00

坪林茶農堅持有機護水源 獨鍾「非標準」製程風味

中央社／ 新北13日電

新北坪林淨源茶場18年來與農友合作，堅持以有機栽種保護土壤水源。製茶師兼農友廖顯岡表示，有機茶透過自然製程呈現出的風味更豐富多元，不會被一般標準審美框架侷限。

新北市坪林境內多為山坡丘陵地，茶葉為主要經濟作物，但因該地位於翡翠水庫集水區，農藥、化肥與除草劑不僅可能影響水質，且除草劑讓土壤裸露，表土沖刷也可能導致水庫淤積等問題。

慈心有機農業發展基金會2007年啟動「淨源計畫」，推動翡翠水庫水源區茶園轉作有機農業，盼守護土壤、飲用水源與生態，並在2008年成立有機茶專用的製茶場，避免慣行與有機製茶交叉污染，近年也打造「有機’島茶」品牌積極拓展年輕市場。

慈心基金會昨天舉行「淨源計畫18年」媒體參訪，邀請基金會執行長蘇慕容、茶農余三和、陳陸合、詹承得以及製茶師廖顯岡座談分享有機耕作經驗，並前往茶園解說茶葉採收過程。

蘇慕容回憶，轉型有機並非易事，當年為了說服農民採取有機耕作，他奔波多處拜訪，在溝通中理解農民對於產量、品質等擔憂並共同尋找解方，也相當感謝農民有勇氣一起走上這條轉型之路。

蘇慕容說，2007年推動時僅1位有機茶農加入，現今已有36位茶農，有機茶園的面積也從5公頃一路成長至57公頃，代表坪林在推動有機茶的成績實屬前段班。

余三和是淨源茶場合作的首批農友，他深感慣行農法對土地的傷害，堅持以有機耕作守護土地水源，也發展出不施肥、不修剪、不澆水，將人工干預降到最低的「野放茶」風格，更獲頒全國模範農民、環保英雄等殊榮。

有「青蛙王子」封號的茶農陳陸合分享，20年前退休後回到坪林栽種有機茶。某日他發現茶園旁的水桶聚集許多翡翠樹蛙，自此投入翡翠樹蛙的復育，將茶園打造成瀕臨物種也能安心生長的棲地，同時也吸引山羌、穿山甲、台灣藍鵲及藍腹鷴成為茶園常客。

青農詹承得則出身傳統茶業世家，父子一開始在栽種、管理模式上有巨大摩擦，如老一輩採取的慣行農法認為雜草會搶走植物養分，因此會噴農藥除草、維持茶園整潔。但詹承得認為，留有雜草能讓土壤的有機質更豐富、茶樹更健康，在持續的溝通拉扯下，他說服父親劃出特定區域讓他進行「有機試驗」，也逐漸以成績獲取認同。

原是侍酒師的廖顯岡因緣際會下跨足至茶葉界，從茶葉小白一路學習成為淨源茶廠的首席製茶師。廖顯岡說，慣行茶園一分地約可產400斤茶菁，而有機茶園高標僅約200斤，他自己的茶園甚至只能產出100斤。

儘管有機耕作產量低且難防病蟲害，廖顯岡仍獨鍾有機茶的獨特性。他說，現在的高山茶或比賽茶很像在參加選美比賽，在栽種、製程上會努力接近評審喜歡的口味，最後呈現出的樣貌十分相似，「但有機茶沒有被這種審美框架侷限」。

廖顯岡舉例，一般茶農會以瓦斯進行熱風萎凋，他們則會以太陽曝曬，利用每天不同時段的雲量、陽光強度，帶來的變化與豐富性也會更多，更能展現出非標準化的風味特色。

坪林 翡翠水庫 茶葉

延伸閱讀

新光三越獨家名粽年年搶手 黃仁勳愛店入列、名店粽免排隊一次網羅

不斷學習 創造價值 國立嘉義大學校友曾穎榆的農場管理實戰筆記

快搶！屏東愛文芒果盛產 「獅子好芒」今年可以郵局宅配到家

全台首家銀髮族飯店落腳台中 胡志強：想約馬英九、彭淮南喝茶聊天

相關新聞

防拖吊亂象 新北訂指引要求公開報價、全程留紀錄

道路救援的拖吊蟑螂事件頻傳，尤其一般平面道路缺乏統一收費與作業規範，常衍生消費爭議。新北市交通局近期公布「新北市道路救援車輛拖救處理指引」，要求業者應比照交通部公路局高快速道路拖救收費基準訂定收費表，並揭露服務內容與價格，若違反規定可依消保法、新北消保自治條例開罰，但交通局坦言，現階段僅屬指引性質、沒有強制力，已正式發文建議中央訂定全國一致規範。

影／北市「鼠類偵防師」成軍 讓防鼠工作更精準、更有效率

為協助市民精準落實鼠類防治，台北市環保局上午正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照且長年走在第一線的環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」，打造專業團隊走入社區，透過實地的環境健檢，協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議，讓防鼠工作更精準、更有效率。

西門町無菸商圈上路 外縣市網友敲碗羨慕...殷瑋一句話突破盲腸

北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。

新聞眼／指引上路缺強制力 待中央「救援」

車輛出問題，「顧路」是民眾最不想遇到的情況之一，若再遇上拖吊蟑螂，堪稱是噩夢。道路救援亂象不是近年才有，從天價拖吊費、強拉指定修車廠，亂象常上演，各縣市政府推「指引」補破網卻沒有強制力，拖吊業務本就是全國問題，靠地方政府各自訂指引、各自呼籲仍顯得蒼白無力，中央還要缺席多久？

拖吊亂象 新北訂指引 要求公開報價

道路救援「拖吊蟑螂」事件頻傳，一般平面道路缺乏統一收費與作業規範衍生消費爭議。新北交通局近期公布「新北市道路救援車輛拖救處理指引」，要求業者比照交通部公路局「高快速道路拖救收費基準」訂定收費表，揭露服務內容與價格，若違反規定可依消保法、新北消保自治條例開罰。

11億北車空廊 最快2029年完工

北市府規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，去年三度流標無廠商有意願，市府將總工程經費新增三億元，共十一億餘元，盼增加廠商吸引力，昨議會工務委員會通過，預計二○二九年完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。