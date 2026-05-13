影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，後續還有假日管制通行規定，警方提醒大型車留意，以免受罰。

眾所矚目的淡江大橋昨天上午11時30分正式通車，4小時的双向交通流量便已累計達2.8萬輛次，許多只是嘗鮮體驗通行，因此初期顯得有點混亂，尚未能反映真實交通狀況，路政單位後續還會持續觀察調整相關疏導措施。

昨天除有1名24歲年輕人為了抗議機車道規畫，在通車之前騎乘擅改排氣管的普通重機拒絕攔停故意硬闖快速道路，最後被攔下開罰、扣車、扣牌、扣照，後續面臨最高6萬1800元罰鍰。

另有2人從八里端騎普通重機上橋往淡水方向，因不熟悉動線誤闖汽車道（快速道路），被攔下告發3千元以上6千元以下罰鍰，再由警車護送從汽車匝道下橋。

狀況最多則是12輛大貨車包括砂石、貨櫃、預拌混凝土等車種，未注意橋頭周邊告示及相關禁行規定，自沙崙路口誤闖橋面管制路段，全部被攔下開罰。許多司機辯稱沒注意，被員警告知除了沿途都有告示牌亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，淡水區沙崙路、中正路原本就是禁行15噸以上大貨車通行的管制路段，欲上淡江大橋一律必須由台2乙線銜接中正路2段51巷，再由濱海匝道上橋，不可自沙崙路口上橋。

淡江大橋後續還將實施假日中午12時至晚間9時，双向禁止大貨車通行的管制措施，籲請駕駛人務必提前改道關渡橋，各主要路段與節點均已設置明確導引標誌，請大貨車駕駛人依標誌行駛，以免受罰。

淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供

淡江大橋昨天通車首日新北市警方共開出15張交通違規罰單，除了1件機車故意硬闖，其餘都是不熟悉路況、未注意標示誤闖，其中尤以大貨車12件最多，全被攔下開罰。記者林昭彰／翻攝

淡江大橋昨天通車首日共有12輛大貨車誤闖沙崙路口管制路段受罰，警方表示橋頭周邊道路沿途都有告示牌，亦早就透過各種管道公告，逐一舉發可處900元以上1800元以下罰鍰。圖／警方提供