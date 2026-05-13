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防拖吊亂象 新北訂指引要求公開報價、全程留紀錄

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
業者直言道路救援情況複雜，難以統一收費標準。本報資料照片
業者直言道路救援情況複雜，難以統一收費標準。本報資料照片

道路救援的拖吊蟑螂事件頻傳，尤其一般平面道路缺乏統一收費與作業規範，常衍生消費爭議。新北市交通局近期公布「新北市道路救援車輛拖救處理指引」，要求業者應比照交通部公路局高快速道路拖救收費基準訂定收費表，並揭露服務內容與價格，若違反規定可依消保法、新北消保自治條例開罰，但交通局坦言，現階段僅屬指引性質、沒有強制力，已正式發文建議中央訂定全國一致規範。

據新北市交通局公布的指引內容，凡登記於新北市，或拖救路程涉及新北轄內道路的業者，須參考交通部公路局快速公路車輛拖救服務作業要點訂定收費標準，並在營業場所或網站明確揭露收費內容。

為避免事後爭議，指引也要求，業者接獲通報後，除非車主無法確認，否則應主動告知服務項目、報價與預估總金額；若以電話溝通須全程錄音，透過通訊軟體聯繫則須保留對話截圖，相關紀錄至少保存6個月。

另拖救前須先取得車主或駕駛同意，若現場需追加服務，也必須再次說明並取得同意後才能施作；拖救過程中，業者應依車主指定地點拖吊，不得強行拖往特定修理廠。拖吊完成後，業者須提供服務明細供車主簽名確認，並依法開立統一發票，揭露完整公司名稱、統編及聯絡資訊。

指引也明定，業者不得擅自拖吊、強迫指定修理廠，或以未事先告知的費用留置車輛，若違反「新北市消費者保護自治條例」，經通知限期改善仍未改正，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，可按次處罰；若涉及強制留車、惡意索費、恐嚇或詐欺等情事，警方將依刑法詐欺、強制或恐嚇取財等罪嫌偵辦。

交通局長鍾鳴時表示，拖吊業務大多會跨縣市，很少只在單一行政區發生，先前就曾出現車輛從台北拖到新北，但拖吊公司卻登記在台中，造成權責混亂，「這是目前最大問題」。

鍾鳴時指出，新北這次訂定指引時，盡量與台北市做法一致，希望區域規範能夠統一，避免業者利用跨區差異規避責任，新北近日已正式發文建議中央訂定全國一致版本，也已透過北北基桃合作平台，針對跨域拖吊問題展開討論。

鍾強調，不論最後是以指引或其他形式推動，都希望能讓拖吊定型化契約更加嚴格，降低消費糾紛。

交通局交安科長李友欽表示，這份指引性質上仍屬參考依據，主要是在中央正式規範出爐前，提供地方與業者遵循方向。

他也提到，交通部目前正研議要求各縣市建立相關制度，目標希望年底前提出較完整規範，但因涉及數十項條文與跨區費率計算，討論仍需時間，像是新北拖到台北，或台北拖到新北，費率起算方式、基本費用如何統一，都需要整合。目前即使沒有全國統一規定，仍可依消保法與新北市消費者保護自治條例處理爭議。

新北葉姓道路救援業者直言，「拖吊蟑螂」其實長期是政府長期忽視的結果，相關案件一再發生，但違法業者被查獲，多半也是交保後繼續營業，違法成本太低，「不痛不癢」。

葉姓業者說，道路救援狀況千變萬化，不可能完全套用制式標準，每輛車故障狀況不同，有些車輛鎖死、底盤過低，甚至卡在特殊地形，拖救難度差異極大，「不是車子都乖乖壞在路邊」。

他也舉例，像高級車種賓利與MARCH拖救方式就有差異，有些車輛因地形或故障狀況特殊，連拖吊人員自己都難以操作，有時候車子載上去，連自己人都爬不上去，實務狀況相當複雜。

葉姓業者坦言，部分不肖業者確實存在惡意加價問題，現在網路資訊發達，許多業者其實早已有負評紀錄，但仍有民眾在事故發生後，未查詢評價就直接接受拖吊服務，「偏偏還是找到那些有問題的業者」，最後才發現遭到不合理收費。

他表示，其實不少合法經營的道路救援業者也深受其害，現在只要民眾看到拖吊車，就容易直接與「拖吊蟑螂」聯想在一起，導致正常業者遭受異樣眼光，他們也很無辜，常莫名其妙被大小聲，「看到那些亂搞的同業，也很想罵」。

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