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西門町無菸商圈上路 外縣市網友敲碗羨慕...殷瑋一句話突破盲腸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片
北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片

北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。

有網友敲碗「羨慕台北，南部徒步區經常有人抽煙，根本也沒人檢舉臭死了。」也有網友敲碗「希望台中快跟進！」

殷瑋也在底下留言區說「其實只要中央一句話，全台灣就都推動了。」

台北市長蔣萬安上周四到西門町視察第一座戶外負壓吸菸室，並宣布北市無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，第一天吸菸室啟用，已經有不少吸菸民眾使用。

由於正值勸導期，還是有不少民眾不知道西門町為禁菸商圈、在路邊吸菸，研考會主委殷瑋穿上藍色宣導背心，勸導吸菸民眾不得在路邊吸菸，必須到規定的吸菸區域，多數民眾都願意配合，甚至還有外國觀光客主動問戶外吸菸是在哪裡？聽到有冷氣還免費，還做出拍手動作。

研考會主委的西門町禁菸宣導影片放上社群後，底下吸引相當多網友留言稱「真羨慕台北開始實施無菸城市」。

北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片
北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片

北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片
北市長蔣萬安推無菸城市，第一處常態無菸西門商圈已上路，將於六月起取締。北市研考會主委殷瑋擔任一日禁菸宣導志工，到西門町勸導民眾到規定的吸菸室吸菸，影片貼出湧入許多網友留言。引用自社群影片

西門町 殷瑋 蔣萬安

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