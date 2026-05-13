11億北車空廊 最快2029年完工

北市府規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，去年三度流標無廠商有意願，市府將總工程經費新增三億元，共十一億餘元，盼增加廠商吸引力，昨議會工務委員會通過，預計二○二九年完工。

該計畫是西區門戶計畫周邊立體人行動線系統延伸，二○二二年編列四億六千六百一十八萬餘元，隔年提送都審後，時任都審委員建議，連台北車站東側的國光客運存廢等一同確認，市長蔣萬安最後拍板，清空國光客運台北站做為持續推動方案。

新工處長林昆虎表示，在確定清空國光客運台北站後，將原本只是穿過市民大道的空橋，寬度約三點八公尺到四公尺，增加到寬十五公尺、長一百公尺，完工後淨寬會達到十公尺，預算則從原先四億多變成八億餘元，去年由北捷公開招標，歷經三次招標全流標，潛在廠商認為金額無吸引力，再調整為十一億一千一百七十九萬餘元。

議員擔心，萬一預算趕不上廠商漲價速度，不斷追加恐變成北藝跟音圖的翻版。

新工處林昆虎說，主要是原來結構體是「平撐式屋頂」，但土木技師公會認為，避免下方捷運隧道箱涵承載影響，希望整體空廊結構再輕量化改為「懸吊式屋頂」，增加落柱分散力量，工法、鋼料損耗增加、施工難度風險也較大，主要增加是施工費，還有隨工程造價比例調整的空汙費、公共藝術設置費等。