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新聞眼／指引上路缺強制力 待中央「救援」

聯合報／ 本報記者葉德正

車輛出問題，「顧路」是民眾最不想遇到的情況之一，若再遇上拖吊蟑螂，堪稱是噩夢。道路救援亂象不是近年才有，從天價拖吊費、強拉指定修車廠，亂象常上演，各縣市政府推「指引」補破網卻沒有強制力，拖吊業務本就是全國問題，靠地方政府各自訂指引、各自呼籲仍顯得蒼白無力，中央還要缺席多久？

近年雙北拖吊蟑螂事件頻傳，現有消保法等法規可協助解決消費糾紛，卻是緩不濟急，地方政府推出道路救援拖救指引跨出一步，但交通局也坦言「沒有強制力」，效果打折扣。

道路救援本就不是單一縣市可以獨立處理的事，車輛可能在台北故障，由新北業者拖救，最後送到桃園修車廠，甚至拖吊公司登記地又在其他縣市，發生消費爭議，地方政府往往只能處理自己轄內部分，這也是為何「拖吊蟑螂」總能鑽漏洞生存，本就沒有一套全國一致的遊戲規則。

地方要求業者揭露價格、保留錄音、簽署同意書，但沒有中央法規授權，就缺乏真正約束力，台北有自己的標準，其他縣市又可能另有版本，最後變成「同樣拖一輛車，不同縣市收費有不同算法」，業者只要跨區營業，就能利用制度落差規避責任。

長期漠視之下，惡質業者劣幣驅逐良幣，違法業者即使挨罰，仍可繼續營業。久而久之，民眾對整個道路救援產業失去信任，讓認真經營的業者一起陪葬。

中央近期雖然動起來，有心要推動一致價格公開透明的指引，卻不敢施行真能杜絕拖吊蟑螂的定型化契約。違規者最愛的不是沒規定，而是規定太散、太亂、太容易鑽漏洞。

台北 新北

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