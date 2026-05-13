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拖吊亂象 新北訂指引 要求公開報價

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
業者直言道路救援情況複雜，難以統一收費標準。本報資料照片
業者直言道路救援情況複雜，難以統一收費標準。本報資料照片

道路救援「拖吊蟑螂」事件頻傳，一般平面道路缺乏統一收費與作業規範衍生消費爭議。新北交通局近期公布「新北市道路救援車輛拖救處理指引」，要求業者比照交通部公路局「高快速道路拖救收費基準」訂定收費表，揭露服務內容與價格，若違反規定可依消保法、新北消保自治條例開罰。

現階段屬指引性質、沒強制力，新北交通局已發文建議中央訂定全國一致規範，也透過北北基桃合作平台討論跨域拖吊議題。

為避免爭議，指引要求業者接獲通報後，除非車主無法確認，否則應主動告知服務項目、報價與預估總金額；以電話溝通須全程錄音，透過通訊軟體聯繫須保留對話截圖至少六個月。

另拖救前須取得車主或駕駛同意，若現場需追加服務，也要再次說明並取得同意才能施作；拖救過程中，業者應依車主指定地點拖吊，不得強行拖往特定修理廠。拖吊完成後，業者須提供服務明細供車主簽名確認，並依法開立統一發票，揭露完整公司名稱及聯絡資訊。

指引也明定，業者若擅自留置車輛違反「新北市消費者保護自治條例」，可處二萬元以上、十萬元以下罰鍰，可按次處罰；若涉及強制留車、惡意索費、恐嚇或詐欺等情事，警方可依詐欺、強制或恐嚇取財等罪嫌偵辦。

交通局長鍾鳴時直言，當前最大問題在於拖吊常涉及跨縣市，曾出現車輛從台北拖到新北，但拖吊公司登記在台中，造成權責混亂。新北指引盡量與北市做法一致，希望區域規範能統一，避免業者利用跨區差異規避責任。

葉姓道路救援業者嘆，拖吊蟑螂是政府長期忽視的結果，違法成本低，幾乎不痛不癢。道路救援樣態多，不可能完全套用制式標準，實務狀況複雜。對坊間拖吊亂象，葉姓業者說，合法經營的道路救援業者深受其害，常莫名其妙被大小聲。

車主 新北

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