新北行穿線事故增8成 陳世軒：「看不見」奪命促引行人專用照明

台灣行人地獄惡名難除，新北市議員陳世軒12日在議會質詢時，揭露新北市行人穿越道去年有172起事故，三年增幅八成，新北市許多路口照度不足，建議交通局可安裝「行穿線照明專業系統」，避免行人暴露在風險中。新北交通局長鍾鳴時表示，目前有在板橋試辦類似設施，對於議員所提屬「動態照明」，承諾將積極研議並配合辦理實地會勘。

據統計，新北市的行人穿越道事故從2023年的92起，一路增至2025年的172起，陳世軒表示，新北市若要打造宜居城市，就不該讓市民連過馬路都得提心吊膽，他列舉樹林與三重的死亡車禍案例，皆起因於「天色太暗沒看到人」，顯示路口能見度不足已成為行人暴露在風險的主因。

陳世軒說，中央雖有「永續提升人行安全計畫」編列400億元補助，但新北市的改善進度顯然跟不上需求。據「交通工程規範」，行穿線處的平均垂直照度應達 40 Lux 以上，然而新北多數路口卻存在照度嚴重不足的問題，陳世軒舉出日本的做法，並引用國際照明委員會（CIE）與美國公路局的研究證實，提高行穿線能見度可有效減少40%的傷亡事故，但在「因地制宜」的模糊空間下，新北的照明設施標準不一、缺乏法律強制力，讓行人在夜間往往淪為駕駛眼中模糊的「黑影」。

陳世軒要求交通局引進「行穿線專用照明系統」。他說明，這套系統在台北、台中、基隆、台南等縣市已有成效，不僅能與行人號誌連動，在綠燈時精準點亮、紅燈時熄滅，更能有效提醒「低頭族」注意路況。該系統具備低成本、施工快且不造成眩光等優勢，單一十字路口的建置費用不到30萬元，且一天內即可完工，是目前最經濟且高效的安全補強方案。

陳世軒點名新莊區輔仁大學旁的建國一路、新北大道與中華路口等事故熱點，要求交通局在1個月內會同工務局與服務團隊，選定新莊區1至3個照明不足、車流大的高風險路口進行現勘。他強調，這項工程必須在今年底前完工，並在後續追蹤事故降低率與駕駛、行人的滿意度。

鍾鳴時回應，市府正著手辦理的屬「靜態」照明改善，對於議員所提屬「動態照明」，承諾將積極研議並配合辦理實地會勘，力求透過科技手段改善路口照明，以期達到提醒用路人與駕駛的效果。

今天質詢主席新北市議員蔡淑君也贊同陳世軒建議，她指出，林口富貴公園等地區，也長期有照明不足問題，目前日本模式強化照明，確實可以替行人爭取更多「被看見的機會」。